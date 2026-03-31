Se disparan los viajeros que buscan turismo rural y apartamentos en sus visitas a Salamanca

Los viajeros que visitan Salamanca cada vez optan más por alternativas a las clásicas plazas de hostelería y así lo demuestra los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, INE, sobre la ocupación en alojamientos turísticos extra hoteleros. Según la encuesta, Salamanca y su provincia crece considerablemente tanto en número de viajeros como en las noches que pasan aquí y que eligen tanto alojarse en apartamentos como en establecimientos de turismo rural de la provincia.

El dato más significativo es el que afecta a las noches que pasan en los alojamientos rurales ya que han registrado un crecimiento del 40,4 por ciento con respecto a las cifras del mismo mes del año anterior. Así, en febrero de 2026 la provincia ha registrado un total de 6.232 viajeros, de los que 845 eran de procedencia extranjera. Son 831 viajeros más que en febrero del año pasado, un incremento del 15,39 por ciento. Esos viajeros pasaron un total de 12.896 noches en nuestra provincia. Son 3.712 pernoctaciones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 40,4 por ciento. La estancia media fue de 2,07 noches por persona.

Las noches de pernoctaciones del mes de febrero en Salamanca supusieron el 14,75 por ciento de las pernoctaciones de toda la Comunidad, donde se registraron 87.461, cifra que lidera el ranking nacional en este ámbito. Salamanca es, de hecho, la tercera provincia de la comunidad que más incremento en pernoctaciones en turismo rural ha registrado. Solo le supera Soria, con una subida del 43 por ciento y 9.520 pernoctaciones y León con un incremento del 40,6 por ciento hasta las 9.162 pernoctaciones.

Por su parte, en cuanto a los viajeros que optaron por apartamentos, en Salamanca se registraron 8.900 viajeros, 1.709 más que al año anterior lo que supone un crecimiento del 12,77 por ciento. Estos viajeros pernoctaron 17.857 noches, un 11,5 por ciento más que en febrero de 2025.