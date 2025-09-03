Dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza para las Ferias y Fiestas 2025 de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha activado un dispositivo especial de seguridad, limpieza y regulación del tráfico para garantizar el correcto desarrollo de las Ferias y Fiestas 2025 en honor a Santa María de la Vega. Las medidas abarcan controles de acceso en la Plaza Mayor, refuerzos policiales, espacios accesibles para personas con movilidad reducida y vigilancia en todos los eventos multitudinarios, incluyendo conciertos, la Feria de Día y el Recinto Ferial de La Aldehuela.

Seguridad en la Plaza Mayor: control de accesos, personas en silla de ruedas y punto violeta

El Ayuntamiento desplegará operativos de vigilancia y patrullaje de la Policía Local en todas las zonas con alta concentración de personas, estableciendo controles individuales y de seguridad cuando sea necesario. Especial atención recibirán los accesos a la Plaza Mayor, que se controlarán desde varias horas antes de los conciertos, manteniéndose abiertos los pasos peatonales y habilitándose salidas de emergencia debidamente señalizadas.

Los veladores de las terrazas se retirarán una hora antes de los conciertos de los días 7, 8, 9, 11, 13 y 14 de septiembre. Los días 10, 12 y 15 se mantendrán dos filas de terrazas, ajustables según la afluencia de público. Se prohíbe introducir envases de vidrio, latas o botellas; únicamente se permitirán botellas de agua de plástico sin tapón y de hasta medio litro. No se permitirán mochilas o bolsos superiores a 60x30x15 cm ni objetos contundentes o pirotécnicos. Estas mismas medidas se aplicarán para el evento del 6 de septiembre en la Plaza de la Concordia.

El aforo será variable por motivos de seguridad, aunque no se haya alcanzado el máximo de 20.079 personas. En el pasaje de Caja Duero se habilitará una zona de asistencia sanitaria. Se dispondrá de un espacio acotado para personas en silla de ruedas, con capacidad para veinte personas y sus acompañantes, con acceso desde una hora antes hasta 15 minutos antes del inicio del concierto. Junto al escenario se instalará un punto violeta, operativo desde una hora antes hasta el final de cada concierto.

La parada de taxis de la Plaza del Mercado se trasladará temporalmente a los portales de San Antonio durante los conciertos con mayor afluencia. El Ayuntamiento recuerda un consumo responsable de alcohol y que los sistemas de videovigilancia y control de tráfico estarán plenamente operativos. La seguridad se reforzará con equipos de guías caninos y otras unidades policiales.

Feria de Día: seguridad y lucha por la igualdad

Durante la Feria de Día, la Policía Local controlará el cumplimiento de normas, incluyendo el control de ruido y horarios, con 72 efectivos en las 28 casetas. La concejalía de Igualdad de Oportunidades repartirá más de 2.000 pulseras con el lema “Con miedo no hay fiestas” para visibilizar la lucha contra las agresiones machistas.

Medidas preventivas y vallados anti-botellón

Se instalarán bolardos y jardineras estratégicamente en los principales accesos a zonas concurridas, ajustando su ubicación según la afluencia prevista. Estas medidas se aplicarán en conciertos, mercados urbanos, casetas de la Feria de Día, fuegos artificiales y el Real de la Feria en La Aldehuela. Para prevenir el consumo masivo de alcohol en la vía pública, se vallará el Campo de San Francisco y los jardines de la Plaza de Colón, y se establecerán controles preventivos en diferentes puntos de la ciudad.

Refuerzo en limpieza

Del 7 al 15 de septiembre se intensificará la limpieza de la ciudad. Se priorizará la limpieza del recorrido de la ofrenda floral y la retirada de flores de la Catedral dos días después. Tras los fuegos artificiales se realizará baldeo y limpieza de la zona, y para la Misa y el pregón del 8 de septiembre se implementará barrido mecánico y baldeo mixto.

Cada caseta de la Feria de Día contará con contenedores de plástico, vidrio, resto y orgánica, además de contenedores adicionales de 3.200 litros. En el Recinto Ferial de La Aldehuela se colocarán y vaciarán diariamente 15 contenedores de 800 litros, complementando la recogida de cartón en camión por la mañana. La limpieza cubrirá también los festejos taurinos, el Mercado Medieval en La Vaguada de la Palma, el Concurso Hípico Nacional y el XIX Festival Artes de Calle.

Cortes de tráfico y desvíos

Acceso a garajes en el casco histórico (7-15 de septiembre)

Durante los eventos en la Plaza Mayor, el tráfico en la calle Correhuela invertirá su sentido entre Pozo Amarillo y Plaza de la Reina. Los residentes podrán acceder a garajes por rutas alternativas señalizadas. Se habilita una parada de taxis en la calle Correhuela junto a Gran Vía.

Real de la Feria – Avenida de La Aldehuela (7-15 de septiembre)

Se reserva la mitad de la calzada del último tramo de la avenida para servicios de emergencias y transporte público. El estacionamiento frente al recinto ferial podría cortarse en caso de saturación, con desvíos alternativos señalizados. Se prohíbe estacionar en el perímetro señalado y en la vía de servicio del polígono del Tormes.

Eventos específicos

Ofrenda Floral (7 septiembre): cortes de tráfico en ronda entre puentes desde las 19:00 h.

Fuegos artificiales (7 y 13 septiembre): cortes en puentes, calles y paseos principales desde las 21:30 h, con desvíos señalizados.

Mercado Medieval (11-14 septiembre): corte total en La Vaguada de la Palma y prohibición de estacionamiento en zonas señaladas.

Concurso Hípico Nacional (5-7 septiembre): carriles de estacionamiento reservados y estrechamiento de calzada en la calle Joaquín Rodrigo.

Corridas de toros (5, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21 septiembre): regulaciones y desvíos en accesos al recinto taurino, prohibición de estacionamiento frente a puertas de cuadrillas y picadores.

Se restringirá el tránsito peatonal en zonas estratégicas durante los eventos, incluyendo puentes, paseos y jardines. La gasolinera próxima al Paseo del Progreso no prestará servicio durante los espectáculos pirotécnicos.

Servicios especiales de autobús urbano

El primer servicio especial, del 4 al 8 de septiembre (Salamaq), operará entre la Plaza de San Julián y el Recinto Ferial con frecuencia de 20 minutos. El segundo, del 7 al 15 de septiembre, conectará la avenida de Mirat con La Aldehuela, con frecuencia de 10 minutos, en horario de 16:00 a 23:30 horas.