La divulgación histórica de Salamanca y la región, con la voz de Leo Harlem

La Junta de Castilla y León ha presentado el proyecto `Castilla y León, mucha historia que contar´, donde se contarán 52 hitos de la región en pequeños fragmentos de 20 y segundos de duración con la voz del humorista leonés, Leo Harlem.

Cada capítulo se entrenará desde el próximo 2 de enero de 2026 en las cuentas oficiales de la Junta de Castilla y León, figurando en los mismos hechos, personajes y espacios histórico-artísticos de los últimos 1.200 años, con amplia presencia de los siglos XII y XIII.

De este modo y a través de las ondas, se llevará la historia de la región a mayores y niños para así recrear con la voz de Harlem esos hechos y teletransportarnos hasta lugares mágicos de las grandes historias de Castilla y León.

Por último, el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado “el papel protagonista de Castilla y León en la historia de España” y ha señalado que “la Comunidad ha aportado siempre lo mejor de sí misma a la construcción y al desarrollo de España como proyecto común, una contribución que sigue siendo esencial en la actualidad”.