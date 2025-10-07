Del doblador de Cary Grant al precursor del positivismo jurídico en España: personas ilustres enterradas en Salamanca

Es de sobra conocido que el cementerio de Salamanca es el lugar donde reposan los restos de personalidades como Miguel de Unamuno y Rafael Farina. Más allá de estas dos figuras, el camposanto charro acoge las tumbas de otras doce personas con una fuerte vinculación con la capital del Tormes que destacaron en sus respectivos ámbitos. El Ayuntamiento ha colocado paneles informativos junto a las mismas para que, quienes lo deseen, puedan conocer brevemente su historia y parte de la de la ciudad.

La primera tumba ilustre que se encuentra cualquier visitante del cementerio es la de Filiberto Villalobos, el médico de Salvatierra de Tormes que introdujo los rayos X en Salamanca. No obstante, es mayormente reconocido por su labor política: fue concejal del Ayuntamiento hasta 1913, Diputado en las Cortes en la II República y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, cargo que le permitó promover la educación pública y cultura de España. Fue apresado en plena Guerra Civil y, tras salir de la cárcel, se dedicó por entero a la medicina y a continuar una labor social basada en la edificación de escuelas y en brindar educación a los más desfavorecidos. La sociedad charra reconoció su quehacer filantrópico y quiso honrarle en su funeral, uno de los más multitudinarios que se recuerdan en la ciudad.

A escasos metros de Filiberto Villalobos se enceuntran los restos de una mujer que también destacó por su labor filantrópica: Gonzala Santana. Conocida como 'La Pollita de Oro', heredó una gran fortuna al quedar huérfana a una temprana edad. Ese dinero lo destinó a mejorar la vida de los más necesitados: creó becas para niños de familias humildes, apoyó a cofradías como la Vera Cruz... Su solidaridad no terminó con su muerte. En su testamento dejó por escrito que su riqueza sirviera para beneficiar a las futuras generaciones y a las organizaciones religiosas.

Personalidades vinculadas a la Universidad de Salamanca

Personalidades ilustres enterrados en el cementerio de Salamanca | Patricia Hernández

La tumba de Miguel de Unamuno se encuentra muy cerca de la de otro rector destacado de la USAL: Enrique Esperabé de Arteaga. Este se puso al frente de la institución charra durante la dictadura de Primo de Rivera, del que el escritor bilbaíno era un fuerte opositor y del que fue víctima al ser desterrado a Fuerteventura. Los enfrentamientos entre ambos catedráticos eran conocidos por todos. Aún así, el salmantino será recordado por su faceta como ensayista y escritor. Su obra más notable es la 'Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca'.

Otras personas ilustres enterradas en el cementerio y vinculadas a la Universidad son Felipe Lucena Conde, también rector y precursor de la modernización de la misma, donde desarrolló una cátedra sobre química analítica, crucial en el avance científico de la época; Norberto Cuesta Dutari, miembro fundamental en la creación de la sección de Matemáticas de la USAL; y Pedro Dorado Montero. El jurista fue pionero en la enseñanza de la criminología en la institución charra e introdujo el positivismo jurídico en España. Como curiosidad, está enterrado en la zona civil del cementerio, ya que, debido a su confrontación con el obispo Padre Cámara, este impidió su enterramiento en el área católica.

Testigos de la historia de Salamanca

Personalidades ilustres enterrados en el cementerio de Salamanca | Patricia Hernández

Venancio Gombau captó como nadie la esencia de la vida cotidiana de Salamanca durante el cambio de siglo, por lo que su trabajo constituye una fuente valiosa para entender la historia visual de la ciudad. El madrileño se mudó a la capital del Tormes con tan solo 19 años y abrió su propio estuido en la calle Prior. No tardó en integrarse en la élite local e inmortalizar a personalidades como Joaquín Soroya y Miguel de Unamuno, con el que tuvo una estrecha relación de amistad y, a día de hoy, comparte lugar de descanso eterno.

El fotógrafo Cándido Ansede y el historiador Manuel Villar y Macías también fueron testigos y cronistas de la historia de la capital del Tormes, bien fuera a través de imágenes o de palabras. El trabajo del primero es clave para conocer los cambios en la ciudad y costumbres de la primera mitad del siglo XX, mientras que el segundo publicó 'Historia de Salamanca', una obra monumental con fuentes inéditas y didividio en tres tomos de medio millar de páginas cada uno. Las críticas a la misma le llevaron a suicidarse en 1891 en el río Tormes.

Personalidades ligadas al mundo del arte

La muerte del actor de doblaje Carlos Revilla en 2000 sacudió a los fans de 'Los Simpson'. Homer se quedaba sin su característica voz después de once temporadas. Veinticinco años después, el recuerdo del salmantino sigue más vivo que nunca, sobre todo gracias a su trabajo. Dobló a grandes actores del siglo XX: de Charles Chaplin a Cary Grant, pasando por James Stewart, Humphrey Bogart, Peter O'Toole y Robert Mitchum.

'Oración al trabajo', obra de Agustín Casillas en el cementerio de Salamanca

Otras personalidades ligadas al arte y la cultura que están enterradas en el cementerio de Salamanca son Rafael Farina, el cantante charro más universal; el artista Agustín Casillas, autor de numerosas esculturas que embellecen la cudad y de 'La oración al trabajo', visible en el propio camposanto charro sobre su tumba familiar; y Basilio Martín Prieto, cineasta con una visión transformadora que se convirtió en un referente del séptimo arte y que le hizo merecedor de la Medalla de Oro de la Academia de Cine. Entre sus títulos destacan 'Nueve cartas a Berta', 'Los paraísos perdidos' u 'Octavia'.