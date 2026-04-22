La doble medallista olímpica Theresa Zabell defiende en Salamanca la gestión eficiente del agua como motor de cambio

El Centro Internacional del Español ha acogido la apertura de la primera Comunidad Práctica de Ciudades Circulares. "Está fundamentada en la simbiosis urbano-industrial. ¿Cómo podemos ayudar a las industrias a que vean en nuestras ciudades oportunidades en torno a los mal llamados residuos?", ha reconocido Víctor Monsalvo, responsable del Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de Aqualia.

Salamanca es una de las tres ciudades -las restantes están en Italia y Turquía- que forman parte del proyecto United Circles. En él, participan más de cuarenta entidades de toda Europa para buscar soluciones no convencionales que promuevan la economía circular. "Intentamos valorizar materiales como el agua, los recursos, los nutrientes y la energía. También es muy importante el aprovechamiento de energías renovables para minimizar el impacto de nuestra actividad", ha añadido.

Salamanca se afianza como referente en investigación e innovación tecnológica en la economía circular

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha agradecido la elección de Salamanca para evaluar la iniciativa, lo que sitúa a la ciudad en el mapa nacional e internacional de la investigación, la innovación, el desarrollo y la tecnología: "Nos enorgullecemos de ser también una referencia en España. Porque aquí las grandes decisiones nacen del diálogo entre instituciones, universidades, empresas, asociaciones y vecinos".

El acto ha contado igualmente con la presencia de Theresa Zabell, doble medallista olímpica, tres veces campeona mundial y tres veces campeona de Europa en vela. "El agua es un bien necesario y escaso. Una buena gestión de la misma es fundamental para nuestra salud y supervivencia. Tenemos que poner todos de nuestra parte para que esté en las mejores condiciones", ha destacado.