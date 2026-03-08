La doble vulnerabilidad de ser mujer y migrante en Salamanca: "Se ven obligadas a desempeñar trabajos precarios"

Las migrantes sufren una doble vulnerabilidad por su género y el hecho de vivir en un país diferente al suyo de origen. Llegan a España con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales, seguridad y estabilidad económica, pero su nueva realidad no está exenta de dificultades. La Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' trata de apoyarlas y favorecer su integración sociolaboral a través de dos programas de empleo que queremos rescatar por el 8M.

Las mujeres migrantes que acuden a la asociación son, en su mayoría, de Latinoamérica, tienen entre 30 y 50 años y cuentan con titulación universitaria. "Cuando llegan aquí no pueden homologarla. Es como si no tuvieran formación y se ven obligadas a desempeñar trabajos precarios y en sectores altamente feminizados, como el de la limpieza y el de los cuidados", señala Laura Arenas, educadora social y responsable del área de empleo de 'Plaza Mayor'.

Las que tienen estudios de Medicina o Enfermería se suelen inscribir en cursos para obtener un certificado de atención sociosanitaria que les permita acercarse a su sector, pero no todas tienen las mismas posibilidades. "Cuando trabajan en domicilios particulares no les dan un trato digno. Las intentan engañar haciéndoles pagar la Seguridad Social, dándoles de alta solo unas horas...". Algunas también reportan acoso sexual. "Muchas no se atreven a denunciar por su situación delicada y aguantan hasta cuando puedan porque necesitan el trabajo", mantiene.

"Los cuidados recaen sobre ellas. Tanto aquí como allí", continúa diciendo. Y es que muchas mujeres que llegan a España procedentes de Latinoamérica suelen dejar a sus hijos al cuidado de otra fémina en sus respectivos países y, en su nuevo destino, se dedican a atender a personas mayores en sus domicilios.

Pogramas de inserción laboral

Taller de Competencias Digitales de la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor'

Como ya hemos adelantado, la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' cuenta con dos programas de orientación sociolaboral. Uno de ellos es '+Brújula', que habilita y capacita a las mujeres participantes en diferentes competencias para que puedan enfrentarse a procesos de selección. "Hemos detectado que la gran mayoría está dentro de los sectores altamente feminizados, los más precarios a nivel de salario y jornada. Tienen que ir sumando horas de un sitio y otro y les invitamos a dectectar el problema y que se encaminen hacia otras áreas", mantiene Laura Arenas.

'+Brújula' incluye itinerarios de inserción laboral individualizados. Cada participante realiza una entrevista para que la asociación conozca su caso y necesidades y juntas trazan un plan para llegar a un proyecto profesional de vida. También tiene acceso a un canal de difusión de empleo y cursos gratuitos, aprende a manejarse en una prueba de selección e interviene en actividades formativas grupales, como en talleres de competencias digitales: "No se desenvuelven muy bien en ellas. Tienen móvil, pero no ordenador".

En 2025, el programa atendió a 174 mujeres, 138 de las cuales eran migrantes. "Llegan también otras mujeres con otro tipo de vulnerabilidad. En su momento vendría un grupo de ellas, se sintieron atendidas y, como hacen comunidad, lo recomendarían". De esas participantes, 78 (56 de fuera de España, entre las que se contabilizan 11 víctimas de violencia de género) han logrado insertarse laboralmente.

Asociación de Ayuda Integral a la Mujer 'Plaza Mayor'

El otro programa es 'Empowerment +', cuyas acciones están dirigidas a promover el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural a través del desarrollo personal y profesional. "Está enfocado más en el empoderamiento. Hacemos itinerarios individualizados, de desarrollo personal y acciones grupales".

El número de mujeres migrantes en este caso es menor que el de españolas: 196 frente a 39. "La gran mayoría son de aquí porque es en el entorno rural. También hay migrantes, pero van más a Salamanca capital porque entienden que pueden encontrar más oportunidades laborales y porque no tienen carnet de conducir ni vehículo propio para trasladarse fuera de la ciudad", concluye la educadora social.