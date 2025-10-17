El doctor Francisco Blanco Antona, del Hospital de Salamanca, nombrado miembro del Colegio Americano de Cirujanos

El doctor Francisco Blanco Antona, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), ha sido distinguido en Chicago (EE. UU.) con el nombramiento de miembro del Colegio Americano de Cirujanos (Fellow of the American College of Surgeons, FACS), uno de los más altos reconocimientos internacionales en el ámbito de la cirugía.

Este título, concedido tras un riguroso proceso de evaluación por parte del prestigioso American College of Surgeons (ACS), avala no solo la competencia técnica del doctor Blanco Antona, sino también su compromiso ético, académico, docente y científico. La institución, que agrupa a más de 90.000 cirujanos de todo el mundo, reconoce con esta distinción la excelencia profesional y la dedicación a la mejora continua de la atención quirúrgica y la seguridad del paciente.

Con más de 20 años de trayectoria, el doctor Blanco Antona es un referente nacional en cirugía general, especialmente en técnicas mínimamente invasivas, cirugía colorrectal y de urgencias. Al frente del servicio de cirugía del hospital salmantino, ha impulsado programas quirúrgicos de alta complejidad y la formación de nuevos especialistas. Además, desarrolla una intensa labor docente como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, participa en proyectos de investigación y colabora con diversas sociedades científicas.