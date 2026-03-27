Este domingo comienza el horario de verano adelantando una hora el reloj: a las 02:00 serán las 03:00 horas

Este fin de semana, concretamente el domingo 29 de marzo, entra en marcha el horario de verano, donde habrá que adelantar los relojes: a las 02:00 serán las 03:00 horas.

Un año más y ante el debate que sigue teniendo lugar en Europa sobre la posibilidad de poner fin a los cambios del reloj, entra en marcha este nuevo horario del 28 al 29 de marzo, que nos acompañará hasta el 25 de octubre.

Entre los cambios que empezarán a notarse serán ameneceres más tardíos y a cambio también anocheceres más tardíos también, es decir que los más madrugadores se despertarán todavía siendo de noche, mientras que por la tarde se podrá aprovechar más el tiempo para realizar actividades al aire libre al tener más horas de luz.

Con este cambio de hora, los expertos señalan más fatiga y aumento del riesgo de accidentes de tráfico. Para empezar el paso del sábado al domingo dormiremos una hora menos porque los relojes se adelantan una hora. Después, según diversos estudios recogidos por la Agencia Europa Press, el cambio de hora puede influir en los accidentes; el principal motivo señalan que es porque "el cuerpo humano funciona con un ritmo circadiano" y adelantar el reloj implica "dormir menos y alterar ese ritmo", lo que se traduce en los primeros días en mayor sensación de cansancio, reducción de la atención al volante y tiempos de reacción más lentos que se traducen en un mayor riesgo de sufrir accidentes de tráfico.

Los expertos ponen también el foco en los cambios en la luz natural, donde muchas personas conducen en condiciones de iluminación diferentes a las habituales, detectándose repuntes puntuales de sinientralidad tras el cambio de hora; el año pasado coincidiendo con el cambio de hora se registraron diez víctimas de accidentes de tráfico en distintos puntos de España, según apunta Europa Press.