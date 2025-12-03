Doña Letizia llega a Salamanca para entregar los Premios Nacionales de Discapacidad “Reina Letizia”
Ha sido recibida por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el ministro Pablo Bustinduy y diversas autoridades
La reina ya está en Salamanca. Doña Letizia ha llegado al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, para entregar los premios que llevan su nombre. Su Majestad la Reina fue recibida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado de Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la secretaria de Estado de Derechos Sociales y secretaria general del Real Patronato sobre Discapacidad, María Rosa Martínez; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco y la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, María Isabel Cano.
Doña Letizia, acompañada por las autoridades, ha participado en la reunión que ha aprobado la Memoria de Actividades 2024 y el Plan Operativo Anual 2025, además de que se han presentado nuevas iniciativas en materia de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
