Doña Letizia llega a Salamanca para entregar los Premios Nacionales de Discapacidad “Reina Letizia”

La Reina Doña Letizia acude a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad

La reina ya está en Salamanca. Doña Letizia ha llegado al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, para entregar los premios que llevan su nombre. Su Majestad la Reina fue recibida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado de Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la secretaria de Estado de Derechos Sociales y secretaria general del Real Patronato sobre Discapacidad, María Rosa Martínez; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco y la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, María Isabel Cano.

Doña Letizia, acompañada por las autoridades, ha participado en la reunión que ha aprobado la Memoria de Actividades 2024 y el Plan Operativo Anual 2025, además de que se han presentado nuevas iniciativas en materia de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.