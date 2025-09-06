Donación de sangre en la provincia de Salamanca: fechas y lugares de las próximas colectas

La generosidad de los salmantinos volverá a ser protagonista la próxima semana con una serie de colectas de sangre programadas en varios puntos de la provincia.

Del 9 al 14 de septiembre, los centros de salud de Vitigudino, Guijuelo y Fuenteguinaldo, el Ayuntamiento de Los Santos y el Hospital Virgen del Castañar en Béjar, abrirán sus puertas para recibir a todos aquellos que deseen donar y contribuir a salvar vidas.

Las colectas móviles se distribuirán a lo largo de la semana para facilitar la participación en diferentes localidades: el martes, en Vitigudino (Centro de Salud, de 16:30 a 20:30); el miércoles, en Guijuelo (Centro de Salud, de 16:15 a 20:45); el jueves, en Fuenteguinaldo (Centro de Salud, de 17:00 a 20:00); el viernes, en Los Santos (Salón de Actos del Ayuntamiento, de 16:30 a 20:30); y el sábado, en Béjar (Hospital Virgen del Castañar, de 9:30 a 13:30).

Además de estas jornadas itinerantes, se recuerda que el punto fijo de donación en Salamanca capital, ubicado en la segunda planta del Hospital Virgen de la Vega (Edificio de Consultas 2), mantiene su horario habitual.

Durante la semana del 1 al 7 de septiembre, estará disponible los martes, jueves y viernes de 8:00 a 15:00, y de manera ininterrumpida el miércoles, de 8:00 a 22:00. Se hace un llamamiento a la población para que acuda a donar y ayude a mantener las reservas de sangre en un nivel óptimo.