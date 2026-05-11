Dónde donar sangre en Salamanca capital y provincia del 11 al 16 de mayo

Sanidad llama a donar sangre de los tipos A+, A- y 0-

La donación de sangre no es solo una muestra de solidaridad, sino un acto vital para salvar vidas. Si quieres colaborar en Salamanca, estos son los lugares en los que puedes hacerlo esta semana.

En primer lugar, los puntos móviles. Este lunes 11 de mayo, podrás donar en el autobús de donación, que se situará en la plaza de los Bandos de 15:45 a 21:15 horas. También la Facultad de Farmacia contará con su propio punto de donación, en los Seminarios 2 y 3 de 9:99 a 14:00 horas.

En cuanto al martes 12 de mayo, será el Edificio M3 del Parque Científico, en la calle Adaja de Villamayor de Armuña, donde podrás donar en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El Pasillo Principal del Hall del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca será también el escenario de tal cuasa solidaria este miércoles 13 de mayo. En su caso, de 08:45 a 14:15 horas.

En Juzbado se podrá donar este jueves 14 de mayo, en los Servicio Médicos de ENUSA en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Ya el viernes 15 de mayo, habrá otro punto de donación fuera del hospital en la capital, en la sala de juntas de ECYL-SEPE, de 10:00 a 13:00 horas. Además, el autobús de Donación Plaza de Armas se trasladará a la base aérea de Matacán desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

Por último, este sábado 16 de mayo, otro autobús de donación se establecerá en el Campo Municipal "Neme" de 08:45 a 14:15 horas.

Punto fijo de donación

En caso de que quieras optar por el punto fijo de donación, en el Hospital Virgen de la Vega, te recordamos que desde hace unos meses dispone del horario de mañana y de tarde.

Lunes y martes puedes donar desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

El miércoles, como ya viene siendo tradición, estará abierto a donantes durante todo el día: desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

A jueves y viernes les corresponde el turno de tarde, entre las 15:00 y las 22:00 horas.

Tu solidaridad, lo que para ti pueden ser solo unos minutos y unos mililitros de sangre, puede salvar la vida de otros. Nunca lo olvides.