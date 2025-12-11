Dori Ruano presenta su biografía en Salamanca: “No quiero que sea un libro de mujer llorona o reivindicativa”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la exciclista Dori Ruano presentan el libro 'Dori Ruano, la vida como deporte de fondo'

Hablar de ciclismo femenino va ligado necesariamente con pensar en la imagen de Dori Ruano. Es una de las deportistas más laureadas de la provincia de Salamanca y un absoluto referente en el mundo de las dos ruedas para las generaciones futuras.

Una historia de superación, esfuerzos, éxitos, pero también baches, decepciones y errores. Así se construyen los ases del deporte, con historias como las que cuenta Jorge Matesanz sobre Dori en su libro biográfico “La vida como deporte de fondo”.

Aprovechando la publicación de este libro, que también será presentado este mismo jueves en la Fonda Veracruz a las 19:00 horas, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado de la concejal de Deportes, Almudena Parres, han querido recibir en el Ayuntamiento de Salamanca a la campeona del mundo de ciclismo.

“Hablar de Dori es hablar de una vida dedicada al esfuerzo y la superación”, ha reconocido Carbayo, describiéndola como una mujer que peleó contra viento y marea en un mundo dominado por el género masculino: “eres pionera entre pioneras”.

Como alcalde ha querido reconocer y agradecer la labor de Dori Ruano y la ha puesto como ejemplo para generaciones futuras: “Necesitamos referentes reales, cercanos, de caerse y levantarse. Hoy presentamos un libro, pero sobre todo un espejo en el que mirar. Gracias por seguir tirando con el pelotón del a vida”, ha concluido el alcalde, antes de dar paso a los dos protagonistas del evento, la propia Dori y el escritor Jorge Matesanz.

Este último, que estaba de doble enhorabuena al haber sido recientemente padre, ha destacado la historia de Dori como parte de la historia de Salamanca: “permanecerá como la Catedral, la Plaza Mayor o el Puente Romano”.

Se ha mostrado agradecido a la exdeportista por haber confiado en él para escribir su libro, “es necesario que su ejemplo llegue e inspire no solo a mujeres, sino a personas que tienen momentos de dificultad. Su historia es abrigo para un montón de mujeres que ven en ella un ídolo, un ejemplo. Abrió camino para que otras lo tengan más fácil”, ha concluido el autor de la biografía.

Sin embargo, Dori, con su peculiar espontaneidad -ha asegurado que no se tenía preparado nada-, ha pedido que su libro no se vea como algo “feminista extremista. Es un libro para todos y para todas y no quiero que se conciba como un libro de mujer llorona o reivindicativa”.

Un libro en el que cuenta su historia tal y como sucedió, donde reconoce también la labor de otros ciclistas profesionales de la zona, como Roberto Heras o Santi Blanco, o sus compañeros de grupeta para poder haber conseguido una carrera llena de éxitos.

“Quiero que la gente que lea el libro sienta que con trabajo, perseverancia e insistiendo se consiguen los sueños o cosas que quieran conseguir”, aunque también es un libro donde cuenta muchas anécdotas.

Por último, ha invitado a todo el mundo a leer su historia: “Quiero que las mujeres se vean reflejadas, sean médicos, abogadas… lo que sea. Mujeres que vivieron esa invisibilidad en sus trabajos, pero que no lo vean como llano o un dolor”.