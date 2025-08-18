Una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se sumará este martes a las labores de extinción en El Bierzo

El equipo estará formado por un mando, tres efectivos y un vehículo ligero, y tendrá como principal cometido la defensa y protección de los núcleos urbanos y su población

18 ago 2025 - 21:29
Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca
Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca | Salamanca24horas

El Ayuntamiento de Salamanca movilizará este martes por la mañana a una dotación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) para unirse al dispositivo de extinción que opera en la comarca leonesa de El Bierzo. La decisión se toma en respuesta a un llamamiento del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).

El equipo, formado por un mando, tres efectivos y un vehículo ligero, tendrá como principal cometido la defensa y protección de los núcleos urbanos y su población. Para garantizar la seguridad y la continuidad de las operaciones, la dotación será relevada de manera periódica.

Esta intervención se suma a la intensa labor que el SPEIS de Salamanca ha llevado a cabo durante la última semana para combatir los incendios en la provincia. El pasado jueves, 14 de agosto, un retén de cinco bomberos fue desplazado a La Alberca para tareas de apoyo y para asegurar el suministro de agua.

Además, el viernes 15 de agosto, los bomberos salmantinos intervinieron en los municipios de Cipérez, Villar de Peralonso, Gejo de los Reyes, Peñalvo y Tremedal de Tormes. En los incendios de El Payo y Cipérez, también participaron en el realojo de los vecinos afectados, contando con la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats