Una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se sumará este martes a las labores de extinción en El Bierzo

El Ayuntamiento de Salamanca movilizará este martes por la mañana a una dotación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) para unirse al dispositivo de extinción que opera en la comarca leonesa de El Bierzo. La decisión se toma en respuesta a un llamamiento del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).

El equipo, formado por un mando, tres efectivos y un vehículo ligero, tendrá como principal cometido la defensa y protección de los núcleos urbanos y su población. Para garantizar la seguridad y la continuidad de las operaciones, la dotación será relevada de manera periódica.

Esta intervención se suma a la intensa labor que el SPEIS de Salamanca ha llevado a cabo durante la última semana para combatir los incendios en la provincia. El pasado jueves, 14 de agosto, un retén de cinco bomberos fue desplazado a La Alberca para tareas de apoyo y para asegurar el suministro de agua.

Además, el viernes 15 de agosto, los bomberos salmantinos intervinieron en los municipios de Cipérez, Villar de Peralonso, Gejo de los Reyes, Peñalvo y Tremedal de Tormes. En los incendios de El Payo y Cipérez, también participaron en el realojo de los vecinos afectados, contando con la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca.