Down Salamanca presenta su XIII Calendario Solidario para 2026

La Asociación Síndrome de Down de Salamanca ya tiene todo preparado para el lanzamiento de la 13ª edición de su esperado Calendario Solidario, correspondiente al año 2026. Este proyecto, que se ha convertido en una cita anual imprescindible para muchas familias y colaboradores, vuelve a destacar por la calidad artística y el compromiso social que lo caracterizan.

Para la elaboración de esta nueva edición, Down Salamanca ha contado con el talento del fotógrafo Luis Fernando Lorenzo, reconocido profesional que ha puesto su mirada y sensibilidad al servicio de la causa. El diseño del calendario ha corrido a cargo de Mikel Santamaría, quien participa por primera vez en este proyecto y ha aportado una imagen renovada y atractiva.

Además, la iniciativa no habría sido posible sin el apoyo desinteresado de numerosas empresas colaboradoras que han vuelto a demostrar su compromiso con la inclusión: Feltrero, Grupo Ecotisa, Asistencia de Cerrajería ACS, El Corte Inglés, Construcciones y Reformas Tardáguila, Autocares La Armuña, Infotron, Berkeley Minera, Meins, Air Works, La Cuerva y BB&R.

A partir del viernes 14 de noviembre, el Calendario Solidario Down Salamanca 2026 estará disponible en dos formatos: pared y mesa. Quienes deseen adquirir un ejemplar podrán hacerlo en la sede de la Asociación, situada en la calle Francisco Gil, 11-13, o solicitando información en el teléfono 923 187 903, de lunes a viernes entre las 16:30 y las 20:30 horas.

Desde la Asociación Síndrome de Down de Salamanca confían en que esta edición mantenga la excelente acogida de años anteriores y continúe sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de la inclusión.