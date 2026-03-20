Down Salamanca reclama una sociedad verdaderamente incluyente por el día mundial del síndrome

Down Salamanca reclama que las personas que representa tengan la oportunidad de acceder a un trabajo digno y reciban una educación de calidad, entre otras reivindicaciones, por el día mundial del síndrome, que tendrá lugar el sábado 21 de marzo.

Bajo el lema 'No soy yo, eres tú', la entidad salmantina y el resto de las integrantes de Down España pedirán a la ciudadanía que se sume a la campaña en pos de construir una sociedad verdaderamente incluyente. "Si entendemos la discapacidad solo como un problema no vamos a avanzar nunca", señala su director, Agustín Matía.

La campaña gira en torno a los conceptos de 'dificultad', 'impedimento', 'limitación' y 'problema'. Palabras que la "sociedad impone a las personas con síndrome de Down y que construyen barreras" que impiden el desarrollo de sus capacidades y su plena inclusión.

"Nunca deberíamos haber pensado que no pueden o no deben vivir como todos. Estamos a tiempo de transformar esta realidad que les infantiliza y sobreprotege creando las oportunidades y las condiciones que lo hagan posible. El problema no son ellos, somos nosotros", mantiene Pep Ruf, coordinador de la Red Nacional de Vida Independiente de Down España.