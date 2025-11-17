La dramaturga Rakel Camacho ofrecerá en Salamanca una conferencia en Salamanca sobre Carmen Martín Gaite este martes

El Ayuntamiento de Salamanca y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizan el próximo martes, 18 de noviembre, una conferencia titulada ‘Pretender al mismo tiempo entender y soñar (Un encuentro para hablar de imaginación y supervivencia)’. La cita tendrá lugar a las ocho de la tarde en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo y estará impartida por la destacada dramaturga y directora teatral Rakel Camacho.

Camacho ha sido recientemente noticia por su trabajo con la compañía Teatro de la Abadía, donde dirigió la puesta en escena de la obra El cuarto de atrás. Esta obra es la novela fundamental de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, de quien se conmemora el centenario de su nacimiento en 2025 con diversas actividades. La adaptación, realizada por María Folguera y dirigida por Camacho, lleva a escena un texto clave para comprender la memoria y el esfuerzo de toda una generación de autores que se vieron obligados a romper con los tabúes de la infancia de posguerra para hallar su camino. La singularidad de esta producción reside en su capacidad para habitar el espacio ambiguo entre el sueño y la vigilia, y entre el realismo y lo onírico. El reparto de la obra está compuesto por los actores Enma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández.

Rakel Camacho, quien se licenció en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 2009, es una figura ascendente en el panorama teatral español. En 2020 fue reconocida con el premio de la Asociación de Directores de Escena (ADE) de España en la categoría de Jóvenes Directores Emergentes por su dirección de la adaptación de Una novelita lumpen de Roberto Bolaño, representada en el Teatro Pavón de Madrid. Su trayectoria incluye producciones como Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio (2021), coescrita y dirigida junto a David Testal a partir de la obra de Helen Keller, y estrenada en el Teatro de la Abadía.

Posteriormente, en 2022, dirigió diversas producciones, incluyendo Arte de Yasmina Reza y Qué mujer prodigio soy de Juana Escabias. En 2023, su dirección escénica de Coronada y el toro de Francisco Nieva, estrenada en las Naves del Español, fue ampliamente aclamada, recibiendo los Premios Godot al Mejor Elenco y a la Mejor Música de ese año. Además, participó en el proyecto Humanidad (Cinco visiones de Goya para circo), una producción del Teatro Circo Price inspirada en Los Desastres de la Guerra, donde asumió la dirección escénica de conjunto. Su excelencia profesional fue confirmada en 2024, cuando fue nominada nuevamente a los premios de la ADE en la categoría de Dirección por el espectáculo Coronada y el toro.