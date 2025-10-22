El Drive España llena de clásicos el Museo de Automoción de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ha sido, una vez más, punto de encuentro para los amantes del motor y la historia sobre ruedas. En esta ocasión, la llegada del Drive España ha llenado las inmediaciones del museo de vehículos clásicos y antiguos, ofreciendo una estampa única que ha atraído a salmantinos y visitantes por igual.

La caravana, compuesta por decenas de coches históricos procedentes de distintos puntos del país e incluso del extranjero, ha hecho parada en el museo como parte de su recorrido por España.

Durante la jornada, los asistentes han podido contemplar de cerca modelos icónicos de distintas épocas, y disfrutar del ambiente festivo y nostálgico que caracteriza a este tipo de encuentros.