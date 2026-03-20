Drones submarinos para detectar fugas internas en los depósitos de abastecimiento de agua de Salamanca

Este domingo, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, por ello el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Medio Ambiente, dirigida por María José Coca trabaja con diferentes medidas para reducir el consumo de agua en la capital desde el año 2020 con la estrategia Savia Red Verde.

En los últimos cinco años se ha reducido el consumo en 13.700 millones de litros de agua, equivalente, según ha indicado Coca, al consumo de una ciudad como Salamanca durante nueve meses. Respecto a 2017 el ahorro se incrementaría a un consumo de la ciudad durante 13 meses gracias a medidas que se han implantado como la telegestión de riesgo, la introducción de especies autóctonas de bajo consumo hídrico o la instalación del sistema de gestión activa de presiones.

Equipo de drones y presentació de las innovaciones tecnológicas en el abastecimiento de agua de Salamanca | Salamanca24horas

El sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) reduce el consumo de agua y alarga la vida útil de las tuberías, reduciendo así el número de averías y produciendo, por tanto, menos agua desde la potabilizadora. En este aspecto, Aqualia, que es la empresa encargada del servicio municipal de agua en Salamanca, aplica la tecnología, modernizando los contadores mediante el control remoto y mediante controles acústicos para la detección de fugas y su reparación; en este aspecto se pone a disposición tecnología puntera con un amplio equipo de drones, algunos submarinos con los que verifican el estado interior de los depósitos de abastecimiento de agua sin tener que vaciarlos. También hay drones que se encargan de verificaciones y mediciones de estructuras del exterior, techados de depósitos con cámaras y medidores, importantes para saber cómo se comporta un depósito, ya que no lo hace de igual manera si está vacío o si contiene 60 millones de litros.

Enrique Fernández, el nuevo gerente del servicio municipal de aguas, ha recalcado que en este servicio trabajan 110 personas las 24 horas del día de forma ininterrumpida para garantizar un buen servicio, haciendo hincapié en la importancia de comprobar estas mediciones de forma anual para ver si se mantienen constantes y evitar así fugas e incluso riesgos para la población al haber depósitos dentro de lo que es el casco urbano. Así, ha detallado que "un dron submarino nos sirve para detectar si el depósito tiene fugas internas que pueden ir socavando esa estructura y generar un peligro".

Equipo de drones y presentació de las innovaciones tecnológicas en el abastecimiento de agua de Salamanca | Salamanca24horas

En la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) han realizado una demostración de uno de los robot eléctricos con el que trabajan en las tuberías de desagües, con cámaras incorporadas que permiten ver el estado interior de la misma y con el que se evita tener que cortar una calle mientras se realizan las reparaciones. Un robot que se manipula a distancia con mandos incorporados a través de un ordenador como se puede ver en el vídeo.

Para la prevención de roturas en las tuberías se usa un nuevo sistema tecnológico para la localización y reparación de fugas ocultas en la red de abastecimiento de agua que se realiza inicialmente con el control acústico en continuo de los 31 sectores hidráulicos, en los que está dividida la red de agua en Salamanca, y la posterior localización de la avería por la utilización de un geófono o un correlador, que permite detectar incluso pequeñas pérdidas de agua que no afloran al pavimento.

Para que el sonido de estas pequeñas pérdidas de la red sea reconocible y no se confunda con el paso normal del agua por las tuberías, estos trabajos de detección de fugas se realizan en horario nocturno, entre las 00:00 y las 6:30 horas, cuando la gran mayoría de la ciudad duerme y el consumo de agua es mínimo. Con este trabajo se pueden revisar unos 20 kilómetros a la semana.