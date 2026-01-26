Echan de la habitación a las 6 de la mañana a un paciente recién operado de cáncer por falta de camas en el Hospital de Salamanca

La familia de un paciente de 77 años intervenido quirúrgicamente por un carcinoma urotelial de alto grado ha presentado una denuncia contra el Hospital Universitario de Salamanca tras un alta médica pocas horas después de la operación y que derivó en un grave empeoramiento del estado de salud del afectado, obligando a su regreso a Urgencias y a un nuevo ingreso hospitalario.

El 18 de diciembre de 2025 el paciente recibió la noticia de que padecía un tumor en la vejiga. Posteriormente, el 7 de enero de 2026, acudió a Urgencias del hospital debido a síntomas relacionados con su afección. Una vez allí, el paciente y su familia permanecieron en la sala de espera desde las 11:00 de la mañana hasta las 24:00 horas sin recibir información clara sobre su situación.

Durante la espera, al ser atendidos por un médico de Urgencias, este realizó un comentario preguntándole a los familiares “¿Qué clase de urgencia es esta?”. La familia permaneció en la sala de espera hasta las 19:30 horas sin que se les informara sobre ningún avance. Posteriormente, regresaron a la consulta a las 21:30 horas para solicitar información debido a la falta de novedades.

Finalmente, a las 21:45 horas, tras la intervención del urólogo —quien no había sido notificado previamente por el personal de Urgencias para que acudiera a ver al paciente— se realizó una prueba que confirmó la presencia del tumor en la vejiga.

El 15 de enero se realizaron las pruebas preoperatorias necesarias y el 21 de enero el paciente fue ingresado en el área de Urología para someterse a la cirugía. La intervención comenzó a las 11:15 horas y finalizó aproximadamente a las 14:47. Posteriormente, fue trasladado a su habitación alrededor de las 16:30 horas, donde recibió lavados vesicales y otros tratamientos habituales tras este tipo de operaciones.

No obstante, tal y como relatan los familiares, a las 6:26 horas del 22 de enero, apenas 16 horas después de la cirugía, varios miembros del personal hospitalario le indicaron que debía abandonar la habitación debido a que necesitaban la cama, sugiriéndole incluso que permaneciera en la sala de espera si lo deseaba. La familia considera esta actuación humillante e impropia para un paciente recién operado de cáncer, denunciando una total falta de humanidad y empatía “como si fuéramos animales”. En la reclamación presentada en el Hospital, se solicita una explicación del responsable que ordenó levantar al paciente de la cama en tales condiciones.

La situación, lejos de mejorar, se ha agravado en los días posteriores. Según explica el familiar, este viernes 23 de enero el paciente tuvo que acudir nuevamente a Urgencias en torno a las cinco menos cuarto de la madrugada debido a dolores intensos y a un sangrado continuo. Horas después, a las 10 de la mañana de este mismo viernes, el paciente fue finalmente ingresado de nuevo en el hospital.

“El trato que han dado a mi padre es el mismo que darán a todo el mundo: echando a los pacientes de la cama a las seis y veintiséis de la mañana. Lo único que podemos pensar después de esta falta de respeto es que no se le quería dar de desayunar en el Hospital para no hacer más gasto", denunció el hijo del paciente, quien considera inaceptable que una persona recién operada de cáncer tenga que regresar a Urgencias pocas horas después en un estado tan delicado.