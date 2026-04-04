El ECYL estrena un nuevo canal oficial de WhatsApp para que avisos y convocatorias laborales estén en el bolsillo de los ciudadanos

La Junta de Castilla y León continua inmersa ena la digitalización de sus servicios laborales. Esta vez, con el lanzamiento de un canal oficial de WhatsApp a través del Servicio Público de Empleo (ECYL). Dicha herramienta gratuita busca eliminar las barreras burocráticas y situar la información clave sobre el mercado de trabajo directamente en el teléfono de los usuarios, lo que permitirá a demandantes de empleo y empresas de Salamanca y del resto de la comunidad recibir alertas inmediatas de forma sencilla y no intrusiva.

A través de esta plataforma de mensajería, los ciudadanos podrán estar al tanto de ofertas de trabajo, convocatorias de ayudas, subvenciones, programas formativos y ferias de empleo. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la iniciativa responde a la necesidad de acercar la administración pública a las herramientas de uso cotidiano para garantizar una comunicación práctica y cómoda que "llega directamente al bolsillo" de los castellanos y leoneses.

Este nuevo canal de WhatsApp se integra en una robusta estrategia multicanal que ya cosecha cifras de éxito en la Comunidad. La aplicación móvil del ECYL supera las 600.000 descargas acumuladas (con un crecimiento de 92.000 solo en el último año), mientras que el Boletín de Empleo cerró el pasado ejercicio con casi 200.000 lectores únicos y un incremento del 64 por ciento en sus suscriptores activos.

La apuesta por la modernización del ECYL también se refleja en su impacto en redes sociales, donde cuenta con una comunidad de más de 65.000 seguidores, y en su servicio especializado para el tejido productivo a través del Boletín Digital de Empresas (BidECYL), que ya ofrece información estratégica quincenal a cerca de 10.000 suscriptores.