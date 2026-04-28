La edad de jubilación vuelve a subir hasta los 67 años en 2027

El próximo año volverá a cambiar la edad de jubilación. Desde que se realizara la reforma de las pensiones de 2011, estas han ido subiendo progresivamente de cara a poder jubilarse con el 100 por ciento de la pensión. De este modo, desde el 1 de enero de 2027, aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses podrán jubilarse a los 67 años cumplidos.

Para las personas que quieran optar por la jubilación anticipada, podrán realizarlo siempre y cuando hayan cotizado 38 años y seis meses. Eso sí, para aquellos que quieran hacerlo con 63 años tendrán una reducción de entre el 21 por ciento y el 3,26 por ciento.

Por último, cabe destacar que el Gobierno de España ha realizado esta medida para cuadrar el futuro de las pensiones ante la inminente jubilación de la conocida como baby boom.