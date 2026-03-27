Educación convoca las plazas de las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2026-2027: así puedes solicitar la plaza

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) de este viernes la resolución por la que se convoca el proceso de admisión a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2026-2027.

La solicitud de admisión se realizará a través del formulario de solicitud que está disponible en las páginas web de las escuelas oficiales de idiomas o en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; también en las direcciones provinciales de educación de la Comunidad y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León en el apartado de "enseñanzas de idiomas"; cuando las solicitudes se presenten por vía electrónica, la Consejería de Educación las remitirá a las escuelas oficiales de idiomas para su tramitación.

En el texto de la resolución se especifica que en el caso de que se solicite la admisión en varios idiomas a la vez para una misma escuela, "se cursará una sola solicitud indicando el orden de prioridad de los mismos" y si la solicitud conlleva la realización de la prueba de clasificación para varios idiomas, "se abonarán una única vez los precios públicos".

A través del siguiente documento, en el apartado 4, se puede consultar la documentación que es necesaria para que la solicitud de admisión sea válida: