Educación convoca los premios extraordinarios de FP del curso académico 2024-2025

La Consejería de Educación ha convocado los premios extraordinarios de Formación Profesional correpsondientes al curso académico 2024-2025 en Castilla y León, según publica en su edición de este martes el Bocyl.

Pueden optar a ellos los alumnos que reúnan los diferentes requisitos: haber cursado y superado estudios de Formación Profesional del sistema educativo en centros docentes, públicos o privados de la Comunidad, bien en régimen presencial o a distancia; haber finalizado estos estudios en el año 2025; haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 7 puntos para los ciclos formativos de grado básico e igual o por encima de 8,5 puntos para los ciclos formativos de grado medio y grado superior.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir de mañana y finalizará el 27 de febrero, inclusive.