Educación destinará más de 60 millones de euros a la investigación y apoyará la financiación de nuevas titulaciones como Veterinaria en Salamanca

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León gestionará un presupuesto de 3.050 millones de euros en 2026, lo que la sitúa como una de las áreas con mayor crecimiento dentro del Ejecutivo autonómico, con un incremento del 11,48% respecto al ejercicio de 2024. Esta cifra representa casi el 24% del total del presupuesto de la Junta.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, presentó las cuentas en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, subrayando que son "unos buenos presupuestos. Los que necesita nuestro sistema educativo para seguir avanzando". La inversión educativa en la Comunidad alcanzará el 4,15% del PIB autonómico.

Uno de los pilares del presupuesto es la consolidación de la gratuidad educativa desde los 0 hasta los 16 años. La universalización del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) ya cuenta con más de 22.000 alumnos matriculados. Para garantizar esta medida, la Junta destina 114 millones de euros en 2026 con fondos propios, ante la ausencia de financiación estatal para este tramo.

La Dirección de Universidades e Investigación contará con más de 571 millones de euros, un 13% más que en el presupuesto anterior. La inversión busca hacer la Comunidad más atractiva para el talento, reforzando la política de becas y consolidando la bajada de precios públicos de matrícula (un 40% inferior a 2018).

Además, se destinarán más de 60 millones de euros a investigación y se apoyará la financiación de nuevas titulaciones como Medicina en León y Burgos, Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca.

La inversión en infraestructuras educativas alcanza cifras "sin precedentes", según la consejera: 62,6 millones de euros para la construcción y ampliación de nuevos centros; 41 millones para obras de reforma, mejora y sustitución (RMS); y más de 30 millones para equipamiento tecnológico, garantizando que el 100% de las aulas de la Comunidad estén digitalizadas en 2026.

Los servicios que facilitan la conciliación familiar y laboral también reciben un impulso:

Transporte Escolar: Más de 66 millones de euros para cerca de 36.500 alumnos en el medio rural.

Comedores Escolares: Presupuesto que roza los 24 millones de euros.

Programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el cole’: Cerca de 7 millones de euros, un 37% más.

La equidad se refuerza con más de 17,5 millones para ayudas al estudio no universitario y 32,6 millones para que familias con menos recursos accedan al servicio de comedor y 'Madrugadores' de forma gratuita o con coste reducido.

La Dirección de Recursos Humanos gestionará cerca de 1.968 millones de euros, un aumento de casi 201 millones, para reforzar las plantillas y consolidar acuerdos retributivos. Un eje clave será la salud mental, con 10,5 millones de euros destinados al Plan específico, que incluye la incorporación de 340 nuevos profesionales para reforzar la orientación educativa y la prevención en centros.

La Formación Profesional (FP) contará con más de 10,6 millones de euros para ampliar la oferta y mejorar la calidad, una apuesta que ya ha incrementado el alumnado gracias a la implantación de 191 nuevos ciclos en la legislatura y se destinarán 3,4 millones a cubrir el coste de la cotización a la Seguridad Social del alumnado en prácticas impuesta por el Estado, una medida asumida por la Junta sin financiación estatal.