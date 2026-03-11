Educación dotará de 20.000 euros a los centros docentes de FP para realizar proyectos que fomenten la cultura en el curso 2025-2026

La Consejería de Educación de Castilla y León dotará de 20.000 euros a los centros de Formación Profesional (FP) que impartan grados básicos, medios, superior o cursos de especialización durante el periodo 2025-2026 para realizar proyectos que fomenten la cultura de la FP en la empresa.

Esta convocatoria parte del 'Programa CYL INNOVA FP' y deberá contar con la participación de dos centros docentes públicos estableciéndose un límite de 120.000 euros de subvención por proyecto (cada centro podrá recibir una asignación económica de hasta 20.000 euros).

Los centros que deseen participar tendrán que presentar su solicitud desde el 12 hasta el 25 de marzo incluido de forma electrónica.

El objetivo es "impulsar la calidad, la innovación e investigación aplicada en la Formación Profesional, mediante la selección y desarrollo de proyectos colaborativos que generen entornos de cooperación efectiva entre los centros docentes públicos y el tejido empresarial, especialmente, con pequeñas y medianas empresas, promoviendo la digitalización aplicada, la transferencia de conocimiento y el trabajo en red y la cooperación interterritorial".