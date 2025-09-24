Educación impulsa la reducción de alumnos por aula en centros de zonas vulnerables y con necesidades especiales

El Gobierno ha dado un paso importante hacia la mejora de la calidad educativa al proponer, a través de un anteproyecto de ley, una reducción de la ratio de alumnos en las aulas. La medida, presentada a los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG, prioriza a los centros ubicados en zonas de complejidad social y a las aulas con alumnado con necesidades especiales.

Según el Ministerio de Educación, el objetivo principal es "favorecer la integración del alumnado" y "la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva". La reducción del número de estudiantes por clase, señalan, no solo mejora la atención individualizada, sino que también contribuye a aumentar las tasas de éxito escolar y a disminuir el abandono educativo.

La propuesta del Ejecutivo no solo se centra en los casos más vulnerables. También se plantea una "reducción progresiva general" en los cursos de transición, como los dos últimos de Primaria y los dos primeros de la ESO, así como en Formación Profesional Básica y Bachillerato. La razón es que estos momentos son cruciales en la trayectoria educativa de los estudiantes, y una menor ratio permitiría que los profesores pudieran ofrecer "mayor atención y apoyo".

En el caso de la Formación Profesional y el Bachillerato, se busca prevenir el abandono y asegurar el éxito del alumnado en unos ciclos educativos de gran exigencia académica y curricular. El anteproyecto también reconoce la disminución de la carga de trabajo del profesorado como un beneficio directo de esta medida, lo que mejoraría su bienestar y facilitaría la implementación de nuevas metodologías.

Además de la reducción de la ratio, la propuesta legislativa contempla fijar por ley el máximo de horas lectivas para los docentes a partir del próximo curso: 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas.

El sindicato CSIF ha valorado positivamente la iniciativa, considerándola un paso para "resolver parte de los problemas estructurales del sistema educativo" y una "consecuencia de la presión y de las movilizaciones" que han protagonizado en los últimos meses. También ha señalado que estará vigilante para que la negociación se concrete pronto y se avance hacia un Estatuto Docente que incluya más mejoras laborales.