Educación propone un protocolo contra el acoso escolar con notificación de casos en 24 horas

El Ministerio de Educación ha presnetado un nuevo protocolo de acoso escolar y ciberacoso que incluye importantes novedades como notificar a familias y comunidad educativa los casos en 24 horas y la activación de un plan de intervención en un plazo máximo de diez día y seguimiento y evaluación en seis meses y cierre. Según informa Europa Press, este protocolo de prevención servirá como marco de referencia a las comunidades autónomas para aunar actuaciones en todos los territorios. Se organiza en ocho pasos: detección y comunicación (cualquier miembro de la comunidad educativa o agentes externos como servicios sociales que detecten una posible situación, deben comunicarlo inmediatamente a la dirección del centro); inicio del protocolo y medidas cautelares; recogida de información y evidencias (especialmente digitales); análisis y toma de decisiones; notificaciones inmediatas (a las familias, a otros miembros de la comunidad educativa o, en su caso, a agentes externos, en máximo 24 horas); plan de intervención en un plazo máximo de 10 días; seguimiento y evaluación (mínimo 6 meses) y cierre.

Tolón ha presentado el plan este miércoles a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional dentro del ámbito de la convivencia escolar, elaborado a instancias del Ministerio y en el ámbito de este Observatorio, que contempla pautas y puede servir de referencia a las comunidades autónomas, según ha informado el minsiterio.

Este plan también plantea planes de acogida de los nuevos alumnos (en especial aquellos que pueden ser más vulnerables, como extranjeros, minorías étnicas, LGTBI, o estudiantes con discapacidad); cuidar la transición de la enseñanza Primaria a la ESO, o la participación del alumnado en la estrategia preventiva a través de los consejos de infancia o los patios activos, entre otras.

Igualmente, recoge los riesgos y daños derivados de la utilización de la IA generativa, las 'deepfakes' o el sexting, e incorpora a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para la retirada de contenidos sensibles publicados sin consentimiento, así como al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) (línea 017), que proveerá de asesoramiento técnico y legal a los centros.

Milagros Tolón ha señalado durante la reunión que, aunque la convivencia positiva es la normalidad cotidiana en los centros educativos, lamentablemente, el acoso existe, y "hoy adopta nuevas formas, especialmente en el entorno digital", una realidad frente a la que el Gobierno tiene una posición clara: "tolerancia cero con la violencia y máxima protección al alumnado". "No es un documento más, es una hoja de ruta para actuar mejor, antes y con más garantías", ha resaltado la titular de Educación sobre el nuevo protocolo marco.