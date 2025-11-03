Educación regula una FP "a medida" para adaptarse a las necesidades y circunstancias personales y laborales de cada alumno

La Consejería de Educación de Castilla y León, liderada por Rocío Lucas, publicará próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la nueva regulación que permitirá la oferta modular para ciclos formativos y cursos de especialización. Esta formación "a medida" se aplicará en todos los centros docentes, tanto públicos como privados, de la Comunidad.

La medida representa un avance significativo en la adaptación de la Formación Profesional (FP) a las demandas laborales actuales. La oferta modular se implantará progresivamente, dando prioridad a aquellos módulos que permitan al alumnado obtener un certificado profesional en el plazo de tan solo un curso escolar.

El principal propósito de esta nueva normativa es alinear la formación con las necesidades reales del mercado de trabajo, al tiempo que se impulsa la inclusión social.

El departamento de Educación confía en que esta regulación conseguirá: fortalecer las relaciones de los centros docentes con las empresas, mejorar la eficacia de la formación ofrecida y aumentar la empleabilidad de los ciudadanos, especialmente al facilitar la matrícula de trabajadores que, a pesar de su experiencia, no cumplen con los requisitos de acceso tradicionales a la FP.

La norma de la Consejería detallará los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión específicos que deberán seguir los estudiantes interesados en matricularse en esta modalidad flexible.