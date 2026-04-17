'Educar en Familia' regresa a Salamanca con grupos para todas las edades

El Ayuntamiento de Salamanca continúa reforzando la prevención y apoyo a las familias con menores a su cargo. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, presentó este viernes una nueva edición del programa municipal 'Educar en Familia', que ofrece herramientas y habilidades a 80 familias con más de 100 menores.

El programa está dirigido a padres y madres que desean mejorar la educación y el cuidado de sus hijos, desde la primera infancia hasta la adolescencia. Como novedad, los participantes pueden elegir su grupo sin importar el barrio de residencia, fomentando la participación social y el intercambio de experiencias.

Esta edición incluye ocho grupos, cuatro de los cuales se desarrollan esta primavera con sesiones semanales de hora y media: para hijos de 0 a 5 años, 6 a 12 años y adolescentes. Los otros cuatro grupos se impartirán en otoño. La metodología es grupal, participativa y experiencial, con debate y reflexión para prevenir problemas y fortalecer la capacidad educativa de las familias.

En concreto, Educar en Familia se desarrolla en ocho grupos, con reuniones semanales con una duración aproximada de hora y media, hasta un total de siete sesiones. Esta primavera tienen lugar cuatro grupos: los lunes, de 17:00 a 18:30 horas en el Espacio Joven, para progenitores con hijos adolescentes; los martes, de 10:30 a 12:00 en el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados, el grupo de 6 a 12 años; los martes, de 17:00 a 18:30 en el CMI Vistahermosa, otro grupo de 6 a 12 años; y los viernes, de 12:00 a 13:30 en el CMI Trujillo, el grupo de 0 a 5 años. Los otros cuatro grupos se desarrollarán en otoño.

Según Miryam Rodríguez, el programa ayuda a disminuir factores de riesgo que puedan afectar al desarrollo y bienestar de los menores, ofreciendo un espacio de escucha y aprendizaje compartido que contribuye a entender las situaciones como parte natural de las etapas evolutivas de los hijos.