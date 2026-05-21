Las EIR piden la reforma del real decreto que regula su situación, a la vez que demandan "mejoras sustanciales"

Las Enfermeras Interinas Residentes (EIR), a través del sindicato SATSE, solicitan la reforma del real decreto que regula la situación de estos profesionales y demandan "mejoras sustanciales" en sus condiciones y derechos, así como en su reconocimiento y en la formación teórica y asistencial que reciben a lo largo de sus dos años de formación.

A través de un comunicado, especifican que hace un año, las Cortes de Catilla y León acordaron subir las retribuciones de los EIR para que pudieran percibir el salario mínimo interprofesional, algo que agradecieron.

Desde el sindicato también exponen que "a inicios de 2025 envió escritos a todos los grupos parlamentarios de las Cortes, con el objetivo de que elevaran la propuesta de actualizar las retribuciones de las EIR a la Junta" y en el mes de mayo de ese mismo año tanto el PSOE como Vox presentaron en las Cortes propuestas no de ley para poder abordar este asunto en el pleno.

Entonces, todos los partidos que conformaban el hemiciclo dieron su voto a favor, aunque desde SATSE lamentan que "no se han producido esos cambios comprometidos en las retribuciones de las EIR".

Igualmente explican que "las futuras enfermeras tienen una reducción importante de ingresos al estar formándose. Pasan de tener salarios acordes a su categoría a otras que pueden llegar a suponer hasta un 50 por ciento menos". Por ello, piden una actualización, tanto del sueldo base como de los complementos, sobre todo, en el de formación y formación continuada.