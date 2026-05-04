El Ejército del Aire y del Espacio convoca sus premios 2026: 46.500 euros para impulsar la cultura aeroespacial

Archivo - El grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire y del Espacio Español, La Patrulla Águila sobre vuela el circuito de Jerez, a 28 de abril de 2024 en Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El Ejército del Aire y del Espacio ha anunciado la convocatoria de sus premios anuales, una edición que destaca por una importante dotación económica de 46.500 euros. Esta iniciativa, impulsada por la Jefatura de Estado Mayor, tiene como propósito fundamental incentivar la creación artística y técnica vinculada a la institución, así como fortalecer la divulgación de la cultura aeroespacial en toda España.

A través de esta convocatoria, disponible detalladamente en su portal web oficial, la institución busca no solo despertar el interés ciudadano por los temas aeronáuticos, sino también sembrar la semilla de la vocación aviadora en las nuevas generaciones. El certamen se presenta como un escaparate para los valores de innovación y mejora continua, intentando consolidar un conocimiento mutuo y profundo entre la sociedad civil y sus fuerzas armadas.

Los premios incluyen modalidades tradicionales como la pintura, la creación literaria y la imagen aeroespacial, junto a otras de carácter académico y técnico como la investigación universitaria o el modelismo'. También se han reservado espacios para el fomento educativo en aulas escolares y el reconocimiento de los valores en el ámbito deportivo.

En cuanto a la normativa de participación, se exige que todas las obras presentadas sean estrictamente originales, inéditas y que no hayan obtenido galardones en otros certámenes ni participado en ediciones previas de estos mismos premios. Con esto se busca garantizar la frescura y la exclusividad de las propuestas que opten a los diferentes galardones económicos y honoríficos.

El primer paso es la presentación de la solicitud oficial en un plazo de 20 días naturales tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, contando con un margen posterior de cinco días hábiles para corregir posibles errores de forma. Una vez validados los candidatos, el periodo crítico para la entrega material de las obras se desarrollará entre el 18 y el 31 de mayo.