El Ejército de Tierra convoca la 61ª edición de sus premios escolares

El Ejército de Tierra convoca la 61ª edición de los Premios Ejército, en la que podrán presentarse trabajos colectivos dirigidos por un docente, relacionados con actividades del ejército en cualquier época y con su efeméride principal celebrada en esta edición: “250º Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América”.

Los alumnos que podrán participar son de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato o FP de grado medio, así como aquellos alumnos de entre 6 y 18 años que cursen estudios de educación especial.

Cada categoría está dotada con un premio de 2.250 euros, un trofeo y un diploma que serán entregados al Centro de Enseñanza que resulte ganador, y que deberá presentarse entre el 22 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026.

Las temáticas de las obras presentadas son:

Efeméride principal anual que determina el Ejército de Tierra.

Historia del Ejército de Tierra y sus componentes.

Actividades de protección del medio ambiente en las que participa el Ejército de Tierra.

Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Misiones internacionales del Ejército de Tierra.

Tradiciones y virtudes militares del Ejército de Tierra.

Temática relacionada con las múltiples actividades del Ejército de Tierra español que realiza en la actualidad o ha realizado a lo largo de la historia.

Héroes y hazañas militares del Ejército de Tierra.

Actividades de cooperación del Ejército de Tierra con las autoridades civiles y organismos públicos o privados.

Los trabajos se entregarán por correo electrónico (premiosejercito@et.mde.es), físicamente, por correo postal o mensajería, en el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), Paseo de Moret, 3, de Madrid, de lunes a viernes ( de 09:00 a 12:00 horas); o a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace.