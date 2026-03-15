Elecciones del 15M: más de 300.000 salmantinos están llamados este domingo a las urnas

Los salmantinos y el resto de castellanoleoneses acudirán este domingo, 15 de marzo, a las urnas para votar al próximo presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco (PP) se presenta a la reeleción y se enfrentará a Carlos Martínez (PSOE), Carlos Pollán (Vox) y Alicia Gallego (UPL), entre otros.

Mañueco también encabeza la candidatura del PP por Salamanca, que suma 16 listas conformadas por 204 nombres como Chabela de la Torre, número 1 de Nueve Castilla y León, Fernando Castaño (Ciudadanos) o Javier Teira, el ex de Vox que con Avanza Libertad se integra en Se Acabó la Fiesta.

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Salamanca concentra el 14,45 por ciento de los electores

Urnas en de colegio electoral situado en un Ayuntamiento

Un total de 303.191 salmantinos están llamados a votar en las autonómicas de este domingo, lo que supone el 14,45 por ciento del total de los electores de Castilla y León, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De todos ellos, 11.634 lo harán por primera vez al haber cumplido 18 años desde la anterior votación en 2022. Podrán hacerlo de 9:00 a 20:00 horas.

Asimismo, 7.360 salmantinos han hecho uso del voto por correo: 5.010 han sido gestionados en las Oficinas de Correos y 2.350 se realizaron a través del portal web. Estas cifras han situado a la provincia charra como la cuarta de la Comunidad con más demanda. Tan solo le han superado Valladolid, León y Burgos.

Amplío dispositivo

Mesa electoral en Ciudad Rodrigo

La Junta ha desplegado un amplío dispositivo para facilitar el derecho a voto de los casi 2,1 millones de electores de su ámbito territorial. La planificación del operativo ha sido compleja, ya que Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa del país, con más de 95.000 kilóimetros cuadrados, 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores.

13.410 castellanoleoneses formarán parte de alguna de las 4.470 mesas electorales. También se han movilizado a 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia, 2.125 jueces de paz, 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 624 efectivos de Policía Local. El número de efectivos supera las 30.000 personas.

Se han desplegado igualmente más de 33 millones de elementos materiales. Se han habilitado 2.910 locales electorales y distribuido 26.461.680 papeletas, 6.330.075 sobres, 44.385 actas, 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa y otros 178.805 impresos electorales.