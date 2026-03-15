Elecciones del 15M: más de 300.000 salmantinos están llamados este domingo a las urnas
De todos ellos, 11.634 lo harán por primera vez por haber cumplido 18 años desde la anterior votación en 2022
Los salmantinos y el resto de castellanoleoneses acudirán este domingo, 15 de marzo, a las urnas para votar al próximo presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco (PP) se presenta a la reeleción y se enfrentará a Carlos Martínez (PSOE), Carlos Pollán (Vox) y Alicia Gallego (UPL), entre otros.
Mañueco también encabeza la candidatura del PP por Salamanca, que suma 16 listas conformadas por 204 nombres como Chabela de la Torre, número 1 de Nueve Castilla y León, Fernando Castaño (Ciudadanos) o Javier Teira, el ex de Vox que con Avanza Libertad se integra en Se Acabó la Fiesta.
Salamanca concentra el 14,45 por ciento de los electores
Un total de 303.191 salmantinos están llamados a votar en las autonómicas de este domingo, lo que supone el 14,45 por ciento del total de los electores de Castilla y León, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De todos ellos, 11.634 lo harán por primera vez al haber cumplido 18 años desde la anterior votación en 2022. Podrán hacerlo de 9:00 a 20:00 horas.
Asimismo, 7.360 salmantinos han hecho uso del voto por correo: 5.010 han sido gestionados en las Oficinas de Correos y 2.350 se realizaron a través del portal web. Estas cifras han situado a la provincia charra como la cuarta de la Comunidad con más demanda. Tan solo le han superado Valladolid, León y Burgos.
Amplío dispositivo
La Junta ha desplegado un amplío dispositivo para facilitar el derecho a voto de los casi 2,1 millones de electores de su ámbito territorial. La planificación del operativo ha sido compleja, ya que Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa del país, con más de 95.000 kilóimetros cuadrados, 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores.
13.410 castellanoleoneses formarán parte de alguna de las 4.470 mesas electorales. También se han movilizado a 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia, 2.125 jueces de paz, 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 624 efectivos de Policía Local. El número de efectivos supera las 30.000 personas.
Se han desplegado igualmente más de 33 millones de elementos materiales. Se han habilitado 2.910 locales electorales y distribuido 26.461.680 papeletas, 6.330.075 sobres, 44.385 actas, 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa y otros 178.805 impresos electorales.
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