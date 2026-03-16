La electrónica, la ropa y el calzado encabezan la lista de reclamaciones de los salmantinos ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor

Carpa informativa por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en la plaza de Los Bandos

La plaza de Los Bandos acoge una carpa informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, donde la concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha expuesto en la mañana de este lunes 16 de marzo el balance de la atención dada a los salmantinos, con las reclamaciones expuestas en 2025.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, que ahora se encuentra ubicada en el Centro Municipal Victoria Adrados, registró 4.480 consultas que fueron realizadas a través de correo electrónico, teléfono y atención presencial en el último año. Aunque muchas de ellas no acabaron en reclamación, fueron 1.100 las realizadas a mayores respecto al 2024.

En 2025 se llevaron a cabo 1.336 reclamaciones, la mayoría de contratación de servicios con 898; de adquisición de productos fueron 438.

Los sectores que acapararon el mayor número de reclamaciones fueron la electrónica (107); ropa y calzado (94); bazar y menaje (83); y electrodomésticos (59). En cuanto a servicios, los sectores que concentraron más incidencias fueron las telecomunicaciones con 197; la electricidad con 158; vivienda, reparaciones y obras con 49; y agencias de viajes y servicios turísticos con 46.

Carpa informativa por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en la plaza de Los Bandos | Salamanca24horas

La OMIC tiene tres partes según ha destacado Villar: la Oficina Municipal de Información para que los ciudadanos acudan a informarse; la Junta Arbitral, una forma gratuita y rápida de resolución de conflictos entre ambas partes; y la Escuela Municipal de Consumo que permite al ciudadano estar informado para poder hacer frente a sus derechos como consumidor.

En 2025 se abrieron 73 expedientes, 8 más que en el ejercicio anterior, de los que 34 fueron estimatorios, 14 desestimatorios y 4 conciliatorios.

La concejala también ha destacado que la tipología de las quejas ha variado, ocupando la electrónica el primer puesto de las reclamaciones; seguido de ropa y calzado; bazar, menaje y electrodomésticos, en la parte de productos; mientras que en la parte de servicios las telecomunicaciones y electricidad se encuentran en primer lugar. De manera, que la compra de electrodomésticos y la telefonía móvil son los que mayor número de reclamaciones tienen, sobre todo por parte de las personas mayores.

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Ante la modificación de contratos que se prevé por el alza de los precios, la concejala ratifica que "seguro que habrá más reclamaciones por parte de las personas mayores que se quedan más con los precios que tenían y si ven una subida en la factura y no han sido conscientes van a ir a reclamar".

Para aquellos que no lo saben, el Ayuntamiento de Salamanca dispone de un Sistema Arbitral de Consumo que es un servicio público que se pone a disposición de la ciudadanía para resolver los conflictos de consumo de forma extrajudicial y gratuita, junto con una Junta Arbitral que es un mecanismo público, también gratis, para resolver conflictos de consumo, al que se puede acceder de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y contactando a través del 923282306 o del omic@aytosalamanca.es.