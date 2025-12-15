El elefante de Oriente de la plaza del Mercado amanece con la cola rota

Los adornos navideños de Salamanca continúan sufriendo daños. El último ha sido el elefante de Oriente ubicado en la plaza del Mercado, que ha amanecido este lunes con la cola visiblemente fracturada. El Ayuntamiento procederá a su reparción y a investigar la autoría de los hechos, según han señalado fuentes municipales.

Una vez que se identifique a la persona autora, será propuesta para sanción. La cuantía dependerá de cómo ha infligido el daño, pero la multa, en infracciones leves, puede ascender hasta los 750 euros. Así lo recoge la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana.

Elefante de la plaza del Mercado con la cola rota | S24H

El elefante de Oriente ya fue noticia el pasado 28 de noviembre, cuando una joven italiana se intentó subir sobre él y fue propuesta para sanción por el Ayuntamiento de salamanca. Dos días más tarde, el ejemplar de la plaza de la Libertad apareció con la cola rota y, este domingo, uno de los cascanueces que custodian la entrada al Centro Internacional del Español presenta daños en su bastón, hecho que también está siendo investigado por el consistorio.