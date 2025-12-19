El elefante de la plaza de la Libertad, vandalizado con una pintada contra la policía

Los elefantes de Oriente que adornan algunos rincones de Salamanca por Navidad continúan siendo objeto de actos vandálicos. El ubicado en la plaza de la Libertad ha sido el último y ha amanecido con un graffiti en el que se puede leer la cifra 1312, clave numérica para el acrónimo ACAB, que significa 'All Cops Are Bastards' (Todos los policías son bastardos).

Elefante vandalizado en la plaza de la Libertad | S24H

La Policía Local de Salamanca está investigando los hechos para identificar al responsable e imponerle la sanción pertinente, como la que sufrió la joven italiana que se intentó subir al elefante ubicado en la plaza del Mercado.

El ejemplar de la plaza de la Libertad ya fue noticia hace unas semanas por la rotura de su cola. Poco después, uno de los cascanueces que custodian la entrada al Centro Internacional del Español presentó daños en su bastón, hecho que también fue investigado por el consistorio.