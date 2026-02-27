Elena Mujica, la enfermera salmantina que desfilará en la Fashion Week tras conquistar pasarelas internacionales

El camino profesional de Elena nunca fue el que imaginó de niña. Graduada en Enfermería, carrera que cursó en Salamanca y con experiencia en hospitales de Bilbao, su futuro parecía estar ligado al ámbito sanitario. Sin embargo, hace cuatro años, casi por casualidad, dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Hoy, con 26 años, puede decir que vive de ello y que su agenda incluye desfiles y campañas internacionales.

Todo comenzó en el País Vasco, donde residía por trabajo. Allí, contactó con una agencia de San Sebastián que le abrió la puerta a sus primeros trabajos, conoció a un fotógrafo y le dio indicaciones de cómo posar para que fuera adquiriendo soltura. Poco después, una agencia internacional de Barcelona se fijó en su perfil y su carrera empezó a despegar. “Fue todo muy inesperado. Yo nunca me lo había planteado”, reconoce.

Desde entonces ha trabajado dentro y fuera de España, especialmente en ciudades como París, Milán o China, participando en desfiles, lookbooks y campañas para distintas firmas de moda y cosmética.

Aunque durante un tiempo compaginó ambos mundos, la enfermería y las pasarelas, reconoce que no fue sencillo.

“Gastaba mis vacaciones del hospital para viajar a desfiles o campañas. Salía de un turno de noche y me iba directa al aeropuerto. Era una paliza”, recuerda entre risas.

Hoy se dedica por completo al modelaje, aunque continúa formándose para no desvincularse del ámbito sanitario, una profesión que considera su “plan B” y a la que no quiere renunciar del todo.

Próximo destino: la Fashion Week

El siguiente gran reto ya está marcado en el calendario. Elena ha sido confirmada para desfilar con varias marcas en la Mercedes‑Benz Fashion Week Madrid, uno de los escaparates más relevantes del sector en España.

Además, su presencia tiene un valor simbólico añadido ya que son muy pocos los nombres salmantinos que han logrado abrirse hueco en circuitos internacionales de moda.

Antes, su agenda la llevará a ciudades como Copenhague y Biarritz, en una sucesión de campañas y desfiles. La dinámica, explica, es intensa: pruebas de vestuario, largas horas de preparación en backstage y, finalmente, salir a la pasarela.

Elena, desfilando para Nicolás Montenegro

Elena reconoce que el modelaje puede ser tan apasionante como imprevisible “hay meses en los que te llaman mucho porque encajas con lo que buscan las marcas y otros en los que no sale nada. Es un trabajo inestable, pero si enlazas campañas y desfiles, se puede vivir de ello”, explica.

Actualmente, asegura que sus ingresos le permiten centrarse plenamente en esta profesión.

De la timidez a los focos y las pasarelas

Curiosamente, nunca soñó con ser modelo. De hecho, su adolescencia estuvo marcada por la inseguridad “era muy tímida y no me gustaba nada hacerme fotos. Incluso hubo épocas en las que lo pasé mal por mi físico”, confiesa.

Asimismo insiste en que “no me lo habría imaginado jamás. Pero estoy orgullosa de haber afrontado ese miedo y de estar haciendo algo que me apasiona. Es como demostrarme a mí misma que sí puedo”.

El futuro de Elena en el mundo de la moda

Con los pies en la tierra y consciente de que las oportunidades pueden cambiar rápido, su objetivo es seguir creciendo poco a poco. Acaba de firmar con una nueva agencia en Suecia y quiere continuar ampliando su red internacional.

Elena destaca el lado más humano de la profesión y son las amistades repartidas por todo el mundo y reencuentros constantes en cada ciudad.

“Existe ese mito de que hay mucha rivalidad entre modelos, pero la mayoría nos apoyamos mucho. Al final, es el diseñador quien elige. Nosotras compartimos experiencias”, ha finalizado.