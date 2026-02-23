Eliminado el término ATS para los graduados en Enfermería

El CGE, Consejo General de Enfermería, ha indicado el fiel compromiso de “revisar la normativa vigente” y así “adaptar la terminología oficial a la realidad académica y profesional actual de la enfermería”, como ha recogido Europapress.

El término ATS, ayudante técnico sanitario, ha sido un término que durante décadas ha intentado erradicarse, logrando jurídicamente su desaparición por Real Decreto en 1977.

Según ha señalado la propia Junta de Castilla y León: “Es compromiso de esta Administración dotar a Función Pública de una nueva ley que, entre otras cuestiones, actualice y adapte la legislación al contexto y a la normativa actuales desde un punto de vista conceptual y terminológico”.

De este modo, se busca respetar la profesión de 18.500 enfermeras y enfermeros de Castilla y León, así como reconocer este problema y “culminar con la actualización normativa definitiva. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de respeto institucional hacia una profesión universitaria que ha evolucionado académica, científica y competencialmente desde hace décadas”, como ha indicado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.