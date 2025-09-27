Emoción por ver a la Virgen de la Esperanza en la primera procesión extraordinaria por el Año Jubilar en Salamanca

La Virgen de la Esperanza ha salido a la calle en la tarde de este sábado 27 de septiembre a las 17:30 horas desde la Catedral Nueva con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. El desfile se ha vivido con mucha emoción a pie de calle sobre todo entre los integrantes de la Hermandad Dominicana al tratarse de la primera procesión extraordinaria de la Virgen fuera de la Semana Santa.

El pasado sábado tuvo lugar ya el traslado de la imagen en Rosario de la Aurora hasta la Catedral, desde donde ha partido esta tarde entre aplausos y pétalos para dirigirse al Convento de San Esteban, recorriendo unos tres kilómetros por las calles más céntricas de la capital salmantina que se han engalanado para la ocasión con guirnaldas blancas y una gran expectación porque esta tarde todo el mundo quiere ver a La Esperanza.

Esta procesión ha contado además con la participación de todas las hermandades de Salamanca y de otras venidas de Aranda, Calatayud o Sevilla, según informa la propia Diócesis, donde la talla de La Esperanza irá parando en diferentes templos frente a La Clerecía, la capilla de la Vera Cruz, San Pablo, así como en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, contando con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. También se ha hecho un paro frente al Convento de las Siervas de María en la Rúa donde ha vuelto a ser "bañada" entre pétalos arrojados desde los balcones, tal y como se puede ver en la imagen publicada en la redes sociales de la Semana Santa de Salamanca.

Tirada de pétalos en las Sierva de María | Instagram Semana Santa Salamanca

Para la ocasión la Virgen ha lucido joyas con las ofrendas que se han hecho a lo largo de 70 años, tal y como ha destacado la Hermandad Dominicana, que también ha apuntado en sus redes sociales que La Esperanza ha lucido para la ocasión un nuevo encaje de aplicación de Bruselas en el tocado, el pañuelo y los puños de punto de aguja del siglo XIX. En días previos a esta procesión, el hermano mayor de la Hermandad Dominicana, Delfín Gómez, subrayaba que la idea era repartir esperanza entre los que más lo necesiten. Algo que ya ha hecho en otros lugares donde ha peregrinado la imagen este año.