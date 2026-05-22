Emotiva graduación de 2º de Bachillerato en el Colegio Calasanz

El Colegio Calasanz celebró la graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato en un acto cargado de emoción y orgullo.

Acompañados por sus familias, profesores y miembros de la comunidad educativa, los estudiantes vivieron uno de los momentos más especiales de su etapa escolar: la imposición de becas por parte de sus tutoras, símbolo del trabajo y esfuerzo realizado.

La celebración finalizó con un ágape organizado por el AMPA, poniendo el broche final a una jornada llena de recuerdos y nuevos comienzos.