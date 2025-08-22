'EmpleaCyL' impulsará la contratación de desempleados

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha lanzado el nuevo programa ‘EmpleaCyL’ con el objetivo de fomentar la creación de empleo en la comunidad. Este plan, que forma parte del Plan de Empleo Local acordado en el marco del Diálogo Social, está dotado con cerca de 60 millones de euros para el ejercicio actual y busca mejorar la cohesión social y territorial.

El programa concederá subvenciones directas a las entidades locales para financiar los costes laborales de los trabajadores que contraten. Estos nuevos empleos se destinarán a la realización de obras y servicios de interés general que beneficien a los ciudadanos y contribuyan a impulsar la economía local. Las contrataciones deberán ser a jornada completa, con una duración de 180 días, y se podrán formalizar a partir del 15 de septiembre de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026.

‘EmpleaCyL’ prestará especial atención a los municipios con mayor número de personas desempleadas, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, que recibirán una asignación de 226.100 euros para contratar a 20 trabajadores cada uno.

Paralelamente, se busca fortalecer el empleo en el medio rural, con una dotación de 124.355 euros para las diputaciones provinciales y 45.200 euros para los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes, permitiendo la contratación de 11 y 4 trabajadores respectivamente.

La iniciativa persigue tres objetivos principales: fomentar la contratación de desempleados (especialmente aquellos con mayores dificultades de empleabilidad), reforzar actividades con gran potencial de empleo y colaborar con las entidades locales en la prestación de servicios básicos.

Para facilitar la gestión a los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León anticipará la totalidad de las subvenciones aprobadas.