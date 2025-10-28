Empleados de Correos

Miles de empleados de destacadas empresas públicas, incluyendo Correos, Paradores y Renfe, se sumarán, según confirma la Agencia Europa Press, a la movilización nacional convocada el próximo 30 de octubre por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. La protesta se dirige contra el "bloqueo" en la negociación colectiva por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, una situación que mantiene las nóminas de los funcionarios congeladas este año e impide un nuevo acuerdo salarial.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que más de 20.000 empleados de entidades claves para la economía española están trabajando sin un convenio propio actualizado y acorde a las particularidades de sus puestos (la situación afecta a una amplia lista de empresas públicas).

CSIF lamenta la renuencia de muchas empresas a negociar y exige la implantación inmediata de la jornada laboral de 35 horas semanales en la totalidad de las empresas públicas. Aunque el Gobierno eliminó las limitaciones para su aplicación en el sector público (la última en sumarse fue la FNMT-Casa de la Moneda en julio), la mayoría de empresas con representación de CSIF "siguen dando la espalda" a esta reducción, que el sindicato considera esencial para crear empleo y fomentar la conciliación.

Además, los sindicatos urgen a la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2025, calificada como una medida imprescindible para rejuvenecer plantillas y combatir la alta tasa de temporalidad.