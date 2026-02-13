Salamanca roza los 10.000 afiliados extranjeros tras un año de crecimiento récord

El mercado laboral salmantino, según reflejan los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mantiene el atractivo internacional.

Tal y como se ha podido conocer en la mañana de este viernes, Salamanca concluyó el mes de enero de 2026 con un total de 9.614 afiliados extranjeros, lo que vendría a consolidar una tendencia de crecimiento estructural que supera con creces la media nacional. En términos interanuales, indican estos datos, la provincia ha sumado 1.192 ocupados en los últimos doce meses, lo que representa un incremento del 14,15%.

Sin embargo, la provincia no ha permanecido ajena a la desaceleración propia de comienzo de año. Comprando estos datos con el mes de diciembre, el número de afiliados extranjeros en Salamanca descendió en 198 personas lo que supone, en estadísticas, una caída del 2,02%.

Este retroceso mensual es prácticamente idéntico al registrado en el conjunto de Castilla y León, donde la afiliación bajó un 2,04% (2.016 cotizantes menos), situando el total regional en 96.843 trabajadores extranjeros. Pese a este ajuste estacional, la comunidad autónoma presenta un balance anual positivo con un aumento del 12,17%.

A nivel nacional, el sistema de la Seguridad Social alcanzó en enero los 3.038.158 afiliados de origen extranjero. Aunque el país sumó 195.129 trabajadores en el último año (un 6,86% más), el impacto de la "cuesta de enero" se tradujo en la pérdida de 47.319 ocupados respecto al mes anterior, una variación negativa del 1,53%. Los datos de Salamanca destacan en este contexto, ya que su ritmo de crecimiento anual duplica prácticamente al registrado en el total de España.