La empresa impulsada por Mariano Barbacid para luchar contra el cáncer de páncreas, creada en Salamanca

Desde que Mariano Barbacid y la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, anunciaran los avances de un experimento del científico que lograba erradicar el cáncer de páncreas en ratones, las noticias en torno a ello no han parado de sucederse.

La expectativa y las ilusiones de la sociedad sobre la efectividad de este experimento han generado un aluvión de reacciones tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo, por el momento la probabilidad de ser efectiva es aún mínima.

La realidad, y como el propio Barbacid ha tenido que matizar, es que esto es solo un proceso experimental de tres fármacos que han logrado erradicar el cáncer de páncreas en ratones. Es importante volver a matizar esto, porque, aunque en muchos lugares se haya promocionado como la cura de este tipo de cáncer, lo cierto es que lo que se ha conseguido es un pequeño hilo de luz y de esperanza que solo encontrará la respuesta cuando comience a probarse en seres humanos.

Dejando de un lado estos antecedentes, lo cierto es que los científicos Mariano Barbacid y Carmen Guerra están empeñados en conseguir que este experimento se convierta en una realidad en la lucha contra el cáncer. Para ello cofundaron una empresa, Vega Oncotargets S.L., un nombre que no es coincidencia que sea el de la patrona de la ciudad charra, puesto que, el domicilio social de la misma está situada precisamente en Salamanca.

La empresa se constituyó el 2 de abril de 2024 en la calle Cuesta de la Raqueta 7-9. Un lugar curioso, puesto que es un bloque de viviendas y donde también está el domicilio social de otra empresa, Konetzer. Esta sociedad, según la información del BORME, está dedicada a la producción de energía eléctrica, su administrador es un holding, que a su vez está dirigido por dos personas encargadas del startup Wiyo, con sede en Madrid.

Volviendo a la empresa salmantina, esta fue creada con un capital social inicial de 3000 euros y su actividad indica “investigación científica en el área de biomedicina”, entre otras funciones. Con fecha 6 de junio del mismo año, se nombró como administradores solidarios a Carmen Guerra y a Mariano Barbacid, algo que solo duró hasta el 16 de octubre, cuando aparecen sus ceses y el nombramiento de una empresa como administrador único, 3-Gutinver SL.

Esta empresa tiene sede en Madrid y está presidida por Luis Gerardo Gutiérrez, quien creó el famoso grupo farmacéutico Gadea Grupo y que lo acabó vendiendo por una cuantiosa suma de dinero a una multinacional estadounidense.

Cuesta de la Raqueta 7-9, domicilio social de la empresa Vega Oncotargets

Precisamente de esa empresa sale el nombre de Francisco Armero al ser nombrado apoderado de la sociedad el 12 de noviembre de 2024. Armero es un viejo conocido de la empresa pública, puesto que fue director de inversiones de la empresa dependiente de la Junta de Castilla y León, Gesturcal, involucrada en el caso de la Perla Negra.

De hecho, estuvo imputado en la causa, pero finalmente se le absolvió de todos los delitos de los que se le acusaba y por los que la Fiscalía pedía cuatro años de prisión. La sentencia determinó que él solo firmaba documentos y que no está demostrado que tuviera conocimiento de los actos delictivos que se llevaron a cabo por el consejero delegado.

Con esta situación la empresa Vega Oncotargets S.L. se puso en marcha en 2024 en Salamanca con la idea de erradicar el cáncer de páncreas. Una empresa que parece que en la ciudad solo guardará su origen, puesto que 3-Gutinver S.L., con sede en Madrid, tiene mayor actividad empresarial en Valladolid. Con la provincia, actúa como consejero en algunas empresas como Inmunostep SL y ese mismo cargo ostentaba con Arborea Intellbird, la empresa de aracnocópteros situada en Villamayor.

Información toda mercantil, puesto que por el momento la empresa Vega Oncotargets S.L. no tiene actividad empresarial y ni siquiera trabajadores, tal y como manifestó en declaraciones a El País el propio presidente de la empresa que ejerce la administración de Vega Oncotargets, 3-Gutinver SL.

La evolución de esta empresa ligada a una de las investigaciones más prometedoras contra el cáncer de páncreas mantiene la atención tanto del ámbito científico como del empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

Desde Salamanca se mira con expectación y deseo que la empresa creada por los científicos Carmen Guerra y Mariano Barbacid sea exitosa y que, además, pueda tener con la ciudad mayor vinculación que no solo ser la sede de su creación.