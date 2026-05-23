Las empresas de Salamanca contarán con nuevas guías gratuitas para conquistar el mercado europeo a través del marcado CE

El próximo 18 de junio, Salamanca capital acogerá una jornada formativa gratuita organizada por la Junta de Castilla y León y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL). El encuentro está diseñado para facilitar a las empresas locales, especialmente a las pymes, el conocimiento y la aplicación práctica del marcado CE, una exigencia legal obligatoria para comercializar productos en la Unión Europea.

Durante la sesión se presentarán siete nuevas guías de apoyo destinadas a simplificar la complejidad normativa actual. Estos manuales permitirán al tejido industrial salmantino identificar las reglas aplicables a sus productos, evaluar su conformidad y agilizar los procesos de certificación, reforzando así su competitividad y seguridad jurídica para exportar con plenas garantías.

Esta cita en Salamanca forma parte de un ciclo regional que recorrerá las nueve provincias de la Comunidad entre mayo y junio. La iniciativa comenzará este lunes 25 de mayo en Burgos y pasará por Valladolid, Ávila, León, Zamora y Soria antes de llegar a la capital charra el 18 de junio. El calendario concluirá a finales de mes con paradas en Segovia, una sesión online y un cierre en Palencia.