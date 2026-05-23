Las empresas de Salamanca contarán con nuevas guías gratuitas para conquistar el mercado europeo a través del marcado CE

Estos manuales permitirán al tejido industrial salmantino identificar las reglas aplicables a sus productos, evaluar su conformidad y agilizar los procesos de certificación

Gente trabajando. Foto de archivo
Gente trabajando. Foto de archivo

El próximo 18 de junio, Salamanca capital acogerá una jornada formativa gratuita organizada por la Junta de Castilla y León y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL). El encuentro está diseñado para facilitar a las empresas locales, especialmente a las pymes, el conocimiento y la aplicación práctica del marcado CE, una exigencia legal obligatoria para comercializar productos en la Unión Europea.

Durante la sesión se presentarán siete nuevas guías de apoyo destinadas a simplificar la complejidad normativa actual. Estos manuales permitirán al tejido industrial salmantino identificar las reglas aplicables a sus productos, evaluar su conformidad y agilizar los procesos de certificación, reforzando así su competitividad y seguridad jurídica para exportar con plenas garantías.

Esta cita en Salamanca forma parte de un ciclo regional que recorrerá las nueve provincias de la Comunidad entre mayo y junio. La iniciativa comenzará este lunes 25 de mayo en Burgos y pasará por Valladolid, Ávila, León, Zamora y Soria antes de llegar a la capital charra el 18 de junio. El calendario concluirá a finales de mes con paradas en Segovia, una sesión online y un cierre en Palencia.

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