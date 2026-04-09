Las empresas con trabajadores afectados por ERTES en Castilla y León podrán optar a ayudas de hasta 5.000 euros

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

La Junta de Castilla y León ha convocado este jueves ayudas dirigidas a las empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en centros de trabajo ubicados en la Comunidad.

La cuantía de las subvenciones es de 100.000 euros (de hasta 5.000 euros por beneficiario) y, más concretamente, están destinadas a aquellas empresas privadas con trabajadores suspendidos temporalmente o con reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor temporal. Asimismo, han de haber firmado un acuerdo con los representantes de esos empleados y haber iniciado el trámite del expediente en febrero de 2026.

La solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hasta el 20 de octubre. En caso de que los efectos del expediente de regulación de empleo finalicen antes del 1 de septiembre, el plazo será diferente.