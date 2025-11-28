‘Enacyl’, la nueva aplicación para mayores de Salamanca para fomentar el envejecimiento activo

‘Enacyl’ es la nueva aplicación que ha presentado la institución regional para fomentar el envejecimiento activo, alejado de la vida sedentaria. Una app que han realizado de forma intuitiva y que dará más accesibilidad y utilidad a las personas mayores. Según han explicado en la presentación, existen un total de 49 centros de día dependientes de los Servicios Sociales con actividades para los mayores de Castilla y León, en cada una de sus nueve provincias.

De momento, se han incluido aquellos eventos organizados por la JCYL, pero próximamente podrán ir uniéndose instituciones públicas en las que haya más de 20.000 habitantes, además de otras empresas del tercer sector. Además, se trata de una aplicación intuitiva para facilitar el uso de la misma.

Con un mapa de recursos, se mostrarán las diferentes actividades geolocalizadas y actualizadas en tiempo real, con una clasificación por categorías ( hábitos saludables, vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento), incluyendo la forma de inscribirse, horacio, duración y distancia desde nuestra ubicación.

Feed de ENACYL

Asimismo, esta herramienta servirá para que los profesionales puedan tener un acceso global a todas las disciplinas que se imparten, además de mejorar la coordinación y orientar a los mayores que vayan.

En 2024, los datos hablan por sí solos, con 6.200 talleres y 8.300 actividades puntuales al año en más de 1.200 municipios de la región, llegando a 190.000 personas, sobre todo al medio rural.

La página está disponible en la web de la Junta de Castilla y León, con 80 espacios para actividades grupales, además de ofrecer lugares para poder pasar las Navidades con comidas, cenas y actividades gratuitas.