Encontrar la solución desde el apoyo social y la ayuda: concentración en Salamanca este domingo por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

El próximo domingo, 21 de septiembre, a las 20:30 horas, la plaza del Liceo acogerá una concentración organizada por el Teléfono de la Esperanza de Salamanca en pro de formentar la prevención del suicidio en todas las edades. Una problemática que supone la tercera causa de muerte no natural en jovenes y que sigue siendo uno de los motivos en los que hay que seguir trabajando desde todas las instituciones públicas y privadas. El pasado 10 de septiembre se celebraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y este es el principal motivo por qué se realiza el acto.

En 2024, se suicidaron en Salamanca 27 personas, en Castilla y León 197, en España más de 3.850 y en el mundo 720.000 personas, datos estremecedores que indican que hay que seguir tomando medidas en este ámbito. Asimismo, cabe destacar que el acto llevará por lema el de la propia asociación, "Pide ayuda, no estás solo", con 27 velas por cada una de las víctimas que ha tenido la provincia de Salamanca el pasado 2024. Además, Myriam Ruano, miembro del consejo, ha indicado que "no queremos que sea un evento triste, sino de ayuda para todas las personas que lo necesiten".

Por otro lado, también han expuesto que "muchas intervenciones se están realizando por chat, sobre todo en jóvenes", además de añadir que "muchas de las llamadas que se siguen recibiendo son por soledad no deseada, sobre todo por las personas más mayores". El Teléfono de la Esperanza en Salamanca ha recibido en el primer semestre del año 2.000 llamadas procedentes tanto de España como de otros países, haciendo que la llamada sea anónima en todo momento para que la persona que esté al otro lado de la línea de sienta más segura y así saber qué su identidad, si ella no quiere, no se conozca.

Se ha hecho hincapié en que "se dan charlas en colegios y este año se continuará haciendo. Además, ofrecemos ayudas a personas con crisis de conductas suicidas y nuestra principal labor es la escucha, en todo momento".

Por otro lado, miembros del Teléfono de la Esperanza han denunciado que "no hay medios para que se doten de programas que prevengan el suicidio. Muchos los derivan a los familiares, y muchas veces ellos no saben qué hacer". Otras de las soluciones serían "hacer jornadas de formación para sanitarios e incluso policías y así abordar el tema, porque también son personas y muchas veces no saben cómo tratar este ámbito".

Con esta concentración, se quiere combatir el suicidio desde el apoyo social, sabiendo que visibilizar el problema ayudaría a decenas de personas en Salamanca a pedir ayudar en los momentos en los que las ideas suicidas pasen por la cabeza. La presidenta, Carmen Igea, ha terminado exponiendo que "queremos que la gente sepa que estamos aquí, para ayudarles".

Se recuerda que el número del Teléfono de la Esperanza es el 923 22 11 11, el 717 003 717, o a través del chat habilitado en la página web o en conéctate.social.