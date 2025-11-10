“La encrucijada del modelo energético actual: crisis y transición justa” a debate en las Jornadas de Ecología Social

Tendrán lugar en la Casa de las Conchas todos los lunes de este mes

Planta de biogas. EP
La Biblioteca Pública de Salamanca – Casa de las Conchas acoge todos los lunes del mes de noviembre las Jornadas de Ecología Social, un ciclo de conferencias bajo el título “La encrucijada del modelo energético actual: crisis y transición justa”, organizadas por Ecologistas en Acción Salamanca. Estas jornadas pretenden abrir un espacio de reflexión y debate sobre los desafíos que enfrenta el modelo energético actual en un contexto de crisis climática, geopolítica y social, y sobre las alternativas necesarias para una transición energética justa y sostenible.

El ciclo cuenta con la participación de especialistas de distintas áreas vinculadas a la energía, el clima y la sostenibilidad, que abordan temas clave como el hidrógeno verde, el biogás, la energía nuclear y las renovables. Especialistas de diferentes disciplinas compartirán su conocimiento y sus perspectivas en torno a la urgencia de cambiar el modelo energético sin dejar a nadie atrás. Las charlas, abiertas al público y con entrada libre hasta completar aforo, comenzarán a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la Casa de las Conchas.

“Queremos que estas jornadas sean un punto de encuentro entre ciencia, activismo y ciudadanía; un espacio para pensar colectivamente cómo afrontar la transición energética desde la justicia social y ambiental”, explican desde Ecologistas en Acción Salamanca.

La próxima cita es este mismo lunes con el 'El biogás: necesidad, hipertrofia, ausencia de ordenación' como tema de debatea cargo de Daniel López Marijuán, geólogo y responsable del Área de Energía, Residuos y Cambio Climático en Ecologistas en Acción Andalucía.

El 17 de noviembre el tema será 'Nucleares al rescate: ¿última oportunidad o viejo error?' por Cristina Rois, delegada de Ecologistas en Acción en el Comité Asesor para la Transparencia y Participación Pública del Consejo de Seguridad Nuclear y el 24 de noviembre le toca el turno a 'Energías renovables: ¿está el sol destronando al petróleo?' con Carlos Moreno, politólogo, miembro de Ecolojóvenes y del Área de Energía y Clima de Ecologistas en Acción.

El ciclo será presentado por Felipe Yuste, activista y participante del Área de Energía de Ecologistas en Acción Salamanca.

