Encuentran muerta por suicidio a una mujer en las inmediaciones del polígono el Montalvo

Lamentablemente, un nuevo caso de muerte por suicidio se ha dado este jueves en Salamanca.

Este problema social que sigue creciendo en la sociedad moderna se ha cobrado una nueva víctima.

A pesar de los rumores y las falsas informaciones, la mujer fallecida que se ha encontrado a primera hora de la mañana de este viernes en las inmediaciones del polígono El Montalvo ha muerto por suicidio.

La muerte por suicidio continúa siendo un problema social que no es ajeno a ningún colectivo, estrato o país del mundo. Sin embargo, es un problema que tiene solución y que todas las personas pueden recibir ayuda para seguir viviendo y afrontar un momento puntual de su vida.

El teléfono de la Esperanza (923 22 11 11) ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.

Se puede encontrar información fiable de ayuda en Internet en webs como: http://papageno.es/ , www.consaludmental.org , https://www.despuesdelsuicidio.org/, https://www.redaipis.org.

¿Por qué Salamanca24horas.com informa de muertes por suicidio, pero no proporciona lugares, fotos explícitas, ni detalles?

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y con el fin de intentar reducir este problema social, este medio de comunicación no proporciona detalles sobre las muertes por suicidio.

No obstante, y cambiando la tendencia anterior de los medios donde se optaba por ocultar las muertes por suicido, Salamanca24horas.com informará de algunas de estas muertes para intentar conseguir el efecto Papageno, un “efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación responsable, que siga unas pautas establecidas”.

Por ello este medio de comunicación informa sobre el suicidio y trata de hacerlo de una manera responsable, intentando no aportar detalles o datos sobre el acto que puedan servir de ‘imitación’ o ‘inspiración’ para personas que estén planeando cometer el acto del suicidio.